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Англия
11 января 2025, 15:35 | Обновлено 11 января 2025, 15:37
272
0

Первый трансфер Мойеса? Футболист Лиона в шаге от перехода в Эвертон

Эрнест Нуама может стать одноклубником Виталия Миколенко

11 января 2025, 15:35 | Обновлено 11 января 2025, 15:37
272
0
Первый трансфер Мойеса? Футболист Лиона в шаге от перехода в Эвертон

«Эвертон» и «Лион» близки к соглашению о трансфере правого вингера Эрнеста Нуама. Игрок не смог проявить себя во французском клубе. Руководство «Лиона» настроено продать ганского футболиста.

Эрнест Нуама мог оказаться в АПЛ летом 2024 года. Футболиста хотел приобрести «Фулхэм». Однако игрок сбежал в слезах прямо во время прохождения медосмотра. Нуама очень не хотел покидать «Лион».

Французский клуб приобрел Наума за 28,5 миллиона евро. В текущем сезоне вингер сыграл 16 матчей. Забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство«Эвертона» прокомментировало назначение Дэвида Мойеса.

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Эвертон Лион Дэвид Мойес чемпионат Франции по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Виталий Миколенко
Сергій Турчак Источник: Footmercato
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