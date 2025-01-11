«Поворотный момент в истории». Руководство Эвертона о назначении Мойеса

Клуб Виталия Миколенко назначил нового тренера. Руководить командой будет Дэвид Мойес. Специалист признан одним из самых опытных и выдающихся тренеров АПЛ.

Дэвид Мойес тренировал «Эвертон» с с 2002 по 2013 год. Под его руководством клуб провел более 500 матчей. Возвращение Мойеса в клуб прокомментировал исполнительный директор «Эвертона» Марк Уоттс.

«Мы рады, что Дэвид присоединяется к нам в этот поворотный момент в истории «Эвертона». Имея более чем десятилетний опыт работы в клубе, он является правильным лидером, который проведет нас через наш последний сезон на «Гудисон Парк» и приведет на наш новый стадион. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с Дэвидом, чтобы заложить основу новой эры для «Эвертона», – сказал Уоттс.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место. Команда набрала 17 очков в 19 матчах.

Ранее сообщалось о реакции фанов на возвращение Мойеса в «Эвертон».