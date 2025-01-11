«Рискованно». Реакция фанов на возможное возвращение Мойеса в Эвертон
Дэвид Мойес может вернуться в Эвертон после увольнения Шона Дайча
Дэвид Мойес может вернуться в «Эвертон» на пост главного тренера после увольнения Шона Дайча.
61-летний Мойес покинул «Вест Хэм» по окончании сезона 2023/24, где работал семь лет. Он возглавлял «Эвертон» с 2002 по 2013 год, после чего ушел в «Манчестер Юнайтед». Сейчас командой управляют Лейтон Бейнс и капитан Шеймус Коулмен. «Эвертон» сейчас занимает 16-е место в АПЛ.
Фанаты рады возвращению Мойеса, но некоторые сомневаются, что его тактика уже устарела и не поможет «Эвертону».
No Context_SADC: «Это хорошо для него. Пришло время доказать «Вест Хэму», что они совершили ошибку, когда уволили его».
MillFieldSports: «Не знаю, что в нем такого, но он просто кричит: Тренер «Эвертона».
Cyril B: «Если основной целью «Эвертона» является избегание вылета и восстановление прочной основы, возвращение Мойеса может быть хорошим решением. Однако для долгосрочной стратегии, ориентированной на борьбу за европейские места, клубу стоит позже рассмотреть более прогрессивного тренера».
Brownie: «Мне бы очень хотелось узнать, как фанаты «Эвертона» относятся к этому. С учетом того, где они находятся сейчас, он идеально подходит для них, на мой взгляд. Он вернулся к нам в похожее время года, и дальше все стало историей. Удачи ему. Он заслуживает успеха».
Madhav Reddy: «Хм, возвращение Мойеса в «Эвертон»… это немного рискованно, но посмотрим, сможет ли он снова сотворить чудо».
Alex: «Эвертон» несерьезный клуб. Зачем брать Мойеса, чья тактика устарела, когда есть молодые, амбициозные и современные?».
RJM: «Просто чтобы уточнить: фанаты «Эвертона» плакали из-за тренера, который играет в скучный футбол, а теперь они довольны, что назначают тренера, которого уволили с последней работы за скучный футбол?».
G: «Он вернет команду в десятку лучших, выиграет Кубок Англии, а на следующий год его уволят за то, что он занял 12-е место».
Doubleen: «Несколько дней назад сказал, что не будет тренировать клуб в статусе вылета. Не человек слова».
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