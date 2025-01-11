Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сложно это сделать». Бензема определился с клубом, где продолжит карьеру
Саудовская Аравия
11 января 2025, 15:02 |
483
0

«Сложно это сделать». Бензема определился с клубом, где продолжит карьеру

Французский футболист рассказал о планах на ближайшее время

11 января 2025, 15:02 |
483
0
«Сложно это сделать». Бензема определился с клубом, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Футболист «Аль-Иттихада» Карим Бензема признался, что не собирается завершать карьеру и планирует остаться в клубе, чтобы победить в чемпионате Саудовской Аравии:

«Я счастлив в этом клубе, все складывается идеально. Мы находимся на пути к достижению важных целей в этом сезоне. Нам еще предстоит пройти долгий путь. На поле я отдаю все силы команде и болельщикам и надеюсь, что они довольны моей игрой.

Я хочу продолжать побеждать. Моя цель – выиграть титул с «Аль-Иттихадом», но надо признаться, что это сложно сделать. Уровень соперников сильно вырос, команды намного сильнее, чем раньше. Мы будем усердно работать.

Выход на пенсию? Нет, нет. Не знаю, кто так думает обо мне. Это абсурдно. Пока я не собираюсь говорить, что через два, три или четыре года перестану играть в футбол», – сообщил Бензема.

В этом сезоне Карим провел за «Аль-Иттихад» 10 матчей в чемпионате, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. «Аль-Иттихад» набрал 36 баллов в текущем сезоне и возглавляет турнирную таблицу.

По теме:
Карим БЕНЗЕМА: «Реал – лучший клуб в мире»
ФОТО. Криштиану Роналду оплатил рекордный счёт в отеле, в котором проживал
Большая плотность. Аль-Ахли выиграл и теперь на хвосте у команды Роналду
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема
Микола Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 11 января 2025, 14:07 0
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 11 января в 19:45 по Киеву

Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11 января 2025, 07:49 5
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины

«Ньюкасл» попытается приобрести Илью Забарного уже зимой

ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
Футбол | 11.01.2025, 11:38
ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
Биатлон | 10.01.2025, 16:30
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Футбол | 10.01.2025, 16:52
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
10.01.2025, 10:15 3
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
09.01.2025, 19:43 31
Футбол
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
10.01.2025, 18:55 15
Футбол
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
09.01.2025, 16:51 5
Бокс
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 1
Бокс
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем