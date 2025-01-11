«Сложно это сделать». Бензема определился с клубом, где продолжит карьеру

Футболист «Аль-Иттихада» Карим Бензема признался, что не собирается завершать карьеру и планирует остаться в клубе, чтобы победить в чемпионате Саудовской Аравии:

«Я счастлив в этом клубе, все складывается идеально. Мы находимся на пути к достижению важных целей в этом сезоне. Нам еще предстоит пройти долгий путь. На поле я отдаю все силы команде и болельщикам и надеюсь, что они довольны моей игрой.

Я хочу продолжать побеждать. Моя цель – выиграть титул с «Аль-Иттихадом», но надо признаться, что это сложно сделать. Уровень соперников сильно вырос, команды намного сильнее, чем раньше. Мы будем усердно работать.

Выход на пенсию? Нет, нет. Не знаю, кто так думает обо мне. Это абсурдно. Пока я не собираюсь говорить, что через два, три или четыре года перестану играть в футбол», – сообщил Бензема.

В этом сезоне Карим провел за «Аль-Иттихад» 10 матчей в чемпионате, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. «Аль-Иттихад» набрал 36 баллов в текущем сезоне и возглавляет турнирную таблицу.