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Лига наций
11 января 2025, 13:56 | Обновлено 11 января 2025, 13:58
448
0

Есть кандидаты. Бельгия планирует сменить тренера перед матчами с Украиной

Тьерри Анри – главный кандидат на смену Доменико Тедеско

11 января 2025, 13:56 | Обновлено 11 января 2025, 13:58
448
0
Есть кандидаты. Бельгия планирует сменить тренера перед матчами с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Национальная сборная Бельгии может сменить главного тренера перед матчами против сборной Украины в плей-офф Лиги наций. Об этом пишет местный журналист Саша Тавольери.

По информации источника, Доменико Тедеско близок к уходу с поста главного тренера бельгийцев. Главным кандидатом взамен Доменико является легендарный форвард национальной сборной Франции Тьерри Анри

Сообщается, что среди других вариантов – Эрик тен Хаг и Марк ван Боммел. Решения должны быть приняты до конца месяца.

Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии с 2016 по 2018 год и с 2021 по 2022 год. Его последним местом работы была Франция U-23.

Национальная сборная Бельгии сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.

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Тьерри Анри сборная Бельгии по футболу Лига наций Доменико Тедеско Эрик тен Хаг сборная Украины по футболу Марк ван Боммель
Олег Вахоцкий Источник
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