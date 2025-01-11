Есть кандидаты. Бельгия планирует сменить тренера перед матчами с Украиной
Тьерри Анри – главный кандидат на смену Доменико Тедеско
Национальная сборная Бельгии может сменить главного тренера перед матчами против сборной Украины в плей-офф Лиги наций. Об этом пишет местный журналист Саша Тавольери.
По информации источника, Доменико Тедеско близок к уходу с поста главного тренера бельгийцев. Главным кандидатом взамен Доменико является легендарный форвард национальной сборной Франции Тьерри Анри
Сообщается, что среди других вариантов – Эрик тен Хаг и Марк ван Боммел. Решения должны быть приняты до конца месяца.
Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии с 2016 по 2018 год и с 2021 по 2022 год. Его последним местом работы была Франция U-23.
Национальная сборная Бельгии сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.
🇧🇪📺 C’était le Scoop de Sacha ce vendredi dans « Bonsoir Le Foot » sur @LesNews24 ! #DiablesRouges ⤵️ https://t.co/APR0OSBzpX pic.twitter.com/1wt53JazJl— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 11, 2025
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