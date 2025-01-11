Есть кандидаты. Бельгия планирует сменить тренера перед матчами с Украиной

Национальная сборная Бельгии может сменить главного тренера перед матчами против сборной Украины в плей-офф Лиги наций. Об этом пишет местный журналист Саша Тавольери.

По информации источника, Доменико Тедеско близок к уходу с поста главного тренера бельгийцев. Главным кандидатом взамен Доменико является легендарный форвард национальной сборной Франции Тьерри Анри

Сообщается, что среди других вариантов – Эрик тен Хаг и Марк ван Боммел. Решения должны быть приняты до конца месяца.

Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии с 2016 по 2018 год и с 2021 по 2022 год. Его последним местом работы была Франция U-23.

Национальная сборная Бельгии сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.