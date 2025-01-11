На смену Руни. Плимут назначил нового главного тренера
Руководить командой будет Мирон Муслик
В последний день 2024 года «Плимут» уволил Уэйна Руни с поста главного тренера. Сотрудничество с бывшим игроком сборной Англии прекратили из-за неудовлетворительных результатов «Плимута» в Чемпионшипе. Новым наставником команды назначили Мирона Муслика.
Муслик с 2022 по 2024 год тренировал бельгийский клуб «Серкль Брюгге». Он сумел вывести команду из зоны вылета в верхнюю часть турнирной таблицы. Контракт с 42-летним специалистом заключили на три с половиной года.
Перед Мусликом стоит непростая задача. Плимут сейчас находиться на последнем месте турнирной таблицы Чемпионшипа. В 25 матчах команда одержала всего 4 победы.
Первая игра Муслика на тренерском мостике состоится во вторник, 14 января. «Плимут» на своем поле сыграет с «Оксфорд Юнайтед»
Ранее сообщалось, что «Плимут» добыл очки в Чемпионшипе после отставки тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды
Наставник лондонского клуба прокомментировал возможный переход украинского защитника