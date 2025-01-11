Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На смену Руни. Плимут назначил нового главного тренера
Англия
11 января 2025, 13:16 |
122
0

На смену Руни. Плимут назначил нового главного тренера

Руководить командой будет Мирон Муслик

11 января 2025, 13:16 |
122
0
На смену Руни. Плимут назначил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Муслик

В последний день 2024 года «Плимут» уволил Уэйна Руни с поста главного тренера. Сотрудничество с бывшим игроком сборной Англии прекратили из-за неудовлетворительных результатов «Плимута» в Чемпионшипе. Новым наставником команды назначили Мирона Муслика.

Муслик с 2022 по 2024 год тренировал бельгийский клуб «Серкль Брюгге». Он сумел вывести команду из зоны вылета в верхнюю часть турнирной таблицы. Контракт с 42-летним специалистом заключили на три с половиной года.

Перед Мусликом стоит непростая задача. Плимут сейчас находиться на последнем месте турнирной таблицы Чемпионшипа. В 25 матчах команда одержала всего 4 победы.

Первая игра Муслика на тренерском мостике состоится во вторник, 14 января. «Плимут» на своем поле сыграет с «Оксфорд Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «Плимут» добыл очки в Чемпионшипе после отставки тренера.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
ОФИЦИАЛЬНО. Рома отпустила игрока в клуб Чемпионшипа, где играет Русин
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Уэйн Руни Оксфорд Юнайтед
Сергій Турчак Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Футбол | 10 января 2025, 17:42 6
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?

Артем входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды

Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Футбол | 11 января 2025, 14:10 0
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение

Наставник лондонского клуба прокомментировал возможный переход украинского защитника

США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
Футбол | 10.01.2025, 15:43
США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Бокс | 11.01.2025, 08:30
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Чемпион мира, рекордсмен Лиги чемпионов, легенда Барсы и Мирон Маркевич
Футбол | 11.01.2025, 11:30
Чемпион мира, рекордсмен Лиги чемпионов, легенда Барсы и Мирон Маркевич
Чемпион мира, рекордсмен Лиги чемпионов, легенда Барсы и Мирон Маркевич
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
10.01.2025, 10:15 3
Футбол
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 19
Футбол
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 451
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем