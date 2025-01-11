Карло АНЧЕЛОТТИ: «Барселона – исторический соперник»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

«Мы в хорошей форме, у нас есть энтузиазм и желание. Проблемы, с которыми мы столкнулись в матче с «Мальоркой», решены, и все игроки доступны. Мы уверены в себе, как всегда.

«Барселона» – исторический соперник, и матчи с ними всегда очень конкурентны. Это сложно и для нас, и для них. Результат матча никогда невозможно предсказать.

Это финал, и мы близки к очередному титулу, потому мы думаем положительно. В футболе может произойти все что угодно, а тем более с командой, которая всегда ведет борьбу за титулы. Команда улучшилась, и никто не может этого отрицать, но это поражение было не очень хорошим результатом для нас... Но команда не смотрит в прошлое, она продолжает идти вперед», – сказал Анчелотти.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнирного запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.