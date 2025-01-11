«Такие матчи – особенные». Левандовски пригрозил Реалу перед Суперкубком

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.

«Я с нетерпением этого жду. Это будет по-настоящему хорошая игра, мы покажем свой лучший футбол, потому что такие матчи – особенные. Это первый случай в текущем сезоне завоевать трофей. Я хочу выиграть этот трофей. Мы хотим его выиграть.

«Реал» имеет отличных футболистов. Там очень сильные игроки. Иногда кажется, что они играют медленно, не контролируют игру, но они просто ждут возможности нанести тебе один удар. Мы должны быть готовы.

Но если мы сыграем в свой футбол, если будем стараться не давать сопернику много возможностей, то можем победить, стать лучшей командой», – сказал Левандовски.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнирного запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.