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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 11:59 | Обновлено 11 января 2025, 12:16
524
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чилийский тренер присоединился к Полесью

Франциско Серрано вошел в тренерский штаб Имада Ашура

11 января 2025, 11:59 | Обновлено 11 января 2025, 12:16
524
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чилийский тренер присоединился к Полесью
ФК Полесье. Франциско Серрано

Чилийский тренер Франциско Серрано присоединился к тренерскому штабу главного тренера «Полесья» Имада Ашура. Об этом сообщили на официальном сайте житомирского клуба.

Специалист будет отвечать за работу в обороне, выполнения стандартов и руководить работой аналитиков. Серрано ранее работал вместе с нынешним наставником житомирского клуба в чилийской спортивной академии Аспайер. Последним местом работы Франциско был словацкий клуб «Дак 1904».

«Франсиско Серано – новый ассистент, присоединившийся к нам. У нас был опыт работы еще в академии Aspire, и с тех пор я его знаю. Самое главное – у нас одинаковые взгляды на процесс, который мы хотим построить. Не только с точки зрения тактических или идейных моментов, но и с точки зрения именно концептуально, как мы видим все, что должно происходить на поле и за его пределами, что тоже очень важно.

Он будет корректировать направление работы наших аналитиков, отвечать за оборону и стандарты. Это основные моменты, но работа Серрано этим не ограничивается, потому что все-таки игра комплексная и как-то ее делить исключительно на какие-то отдельные части – это несправедливо по отношению к игре в первую очередь», – прокомментировал назначение Имад Ашур.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур назначение тренера
Микола Титюк Источник: ФК Полесье
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