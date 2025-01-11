ОФИЦИАЛЬНО. Чилийский тренер присоединился к Полесью

Чилийский тренер Франциско Серрано присоединился к тренерскому штабу главного тренера «Полесья» Имада Ашура. Об этом сообщили на официальном сайте житомирского клуба.

Специалист будет отвечать за работу в обороне, выполнения стандартов и руководить работой аналитиков. Серрано ранее работал вместе с нынешним наставником житомирского клуба в чилийской спортивной академии Аспайер. Последним местом работы Франциско был словацкий клуб «Дак 1904».

«Франсиско Серано – новый ассистент, присоединившийся к нам. У нас был опыт работы еще в академии Aspire, и с тех пор я его знаю. Самое главное – у нас одинаковые взгляды на процесс, который мы хотим построить. Не только с точки зрения тактических или идейных моментов, но и с точки зрения именно концептуально, как мы видим все, что должно происходить на поле и за его пределами, что тоже очень важно.

Он будет корректировать направление работы наших аналитиков, отвечать за оборону и стандарты. Это основные моменты, но работа Серрано этим не ограничивается, потому что все-таки игра комплексная и как-то ее делить исключительно на какие-то отдельные части – это несправедливо по отношению к игре в первую очередь», – прокомментировал назначение Имад Ашур.