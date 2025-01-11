17-летний украинский вратарь подписал контракт с португальским клубом

17-летний украинский голкипер Виктор Саленко подписал первый профессиональный контракт с португальским клубом «Шавеш».

Соглашение подписано на три года. Саленко присоединился к основной команде, где будет бороться за место в стартовом составе.

«Для увеличения игровой практики – украинский вратарь будет иметь возможность выступать за вторую команду «Шавеша», которая возглавляет турнирную таблицу местного чемпионата», – сообщает источник.

Основная команда играет во втором дивизионе чемпионата Португалии – «Шавеш» сыграл 16 матчей и набрал 25 баллов, занимая шестое место. Отставание от лидера составляет 10 баллов.

Саленко ранее играл за молодежную команду «Хонка» U-19 (Финляндия).

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Троицкий прибыл на просмотр в клуб испанской Ла Лиги.