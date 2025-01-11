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Португалия
11 января 2025, 11:25 | Обновлено 11 января 2025, 12:25
1038
0

17-летний украинский вратарь подписал контракт с португальским клубом

Виктор Саленко присоединился к «Шавешу»

11 января 2025, 11:25 | Обновлено 11 января 2025, 12:25
1038
0
17-летний украинский вратарь подписал контракт с португальским клубом
Instagram. Виктор Саленко

17-летний украинский голкипер Виктор Саленко подписал первый профессиональный контракт с португальским клубом «Шавеш».

Соглашение подписано на три года. Саленко присоединился к основной команде, где будет бороться за место в стартовом составе.

«Для увеличения игровой практики – украинский вратарь будет иметь возможность выступать за вторую команду «Шавеша», которая возглавляет турнирную таблицу местного чемпионата», – сообщает источник.

Основная команда играет во втором дивизионе чемпионата Португалии – «Шавеш» сыграл 16 матчей и набрал 25 баллов, занимая шестое место. Отставание от лидера составляет 10 баллов.

Саленко ранее играл за молодежную команду «Хонка» U-19 (Финляндия).

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Троицкий прибыл на просмотр в клуб испанской Ла Лиги.

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чемпионат Португалии по футболу Шавеш трансферы
Микола Титюк Источник: Legioners.ua
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