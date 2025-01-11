«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Дмитрий Безотосный считает, что «сливочные» не зря продлили соглашение с Андреем Луниным
Известный украинский голкипер Дмитрий Безотосный поздравил Андрея Лунина с попаданием в тройку лучших голкиперов мира по итогам 2024 года.
– Вас удивило, что Лунина признали третьим в мире?
- Одно скажу: приятно, что украинец играет на таком уровне. Значит, заслужил. Мы едим один и тот же хлеб. А он бывает иногда гнилым, жестким и не очень вкусным. Свою работу он делает. Реал не зря с ним продлил контракт, – сказал Дмитрий.
Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.
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