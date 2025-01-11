Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Испания
11 января 2025, 13:32 |
1849
0

«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале

Дмитрий Безотосный считает, что «сливочные» не зря продлили соглашение с Андреем Луниным

11 января 2025, 13:32 |
1849
0
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный украинский голкипер Дмитрий Безотосный поздравил Андрея Лунина с попаданием в тройку лучших голкиперов мира по итогам 2024 года.

– Вас удивило, что Лунина признали третьим в мире?

- Одно скажу: приятно, что украинец играет на таком уровне. Значит, заслужил. Мы едим один и тот же хлеб. А он бывает иногда гнилым, жестким и не очень вкусным. Свою работу он делает. Реал не зря с ним продлил контракт, – сказал Дмитрий.

Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.

По теме:
Есть кандидаты. Бельгия планирует сменить тренера перед матчами с Украиной
Цыганков восстановился. Известны стартовые составы матча Алавес – Жирона
«Друг, сват» В Азербайджане пристыдили Григорчука за исторический успех
Дмитрий Безотосный Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
Футбол | 10 января 2025, 18:55 15
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?

Клубный чемпионат мира на 32 команды – новая затея главного руководящего футбольного органа планеты

Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 11 января 2025, 01:10 0
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул

Юрген выделил Месси, Пеле и Марадону

ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
Футбол | 11.01.2025, 11:38
ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11.01.2025, 07:49
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 11.01.2025, 14:07
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
09.01.2025, 13:28 1
Футбол
ВИДЕО. «Я из ЛНР». Украинский игрок zont1x во время матча на FACEIT
ВИДЕО. «Я из ЛНР». Украинский игрок zont1x во время матча на FACEIT
09.01.2025, 14:44 22
Киберспорт
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 6
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем