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11 января 2025, 13:19 | Обновлено 11 января 2025, 14:25
1488
0

«Друг, сват» В Азербайджане пристыдили Григорчука за исторический успех

Местным СМИ не понравилось, что один из важных матчей «Габалы» обслуживал украинец

11 января 2025, 13:19 | Обновлено 11 января 2025, 14:25
1488
0
«Друг, сват» В Азербайджане пристыдили Григорчука за исторический успех
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Украинский голкипер Дмитрий Безотосный вспомнил, как азербайджанские журналисты разнесли Романа Григорчука после выхода «Габалы» в групповой этап Лиги Европы в сезоне 2015/16.

Специалиста заподозрили в договоренностях с украинским арбитром Сергеем Бойко, обслуживавшим матч квалификации против кипрского Аполлона (1:1, 1:0). Местные СМИ считали, что украинский арбитр помог Роману Григорчуку.

«Удивительно, что в местной печати потом написали: «Друг Григорчука, судья из Украины Сергей Бойко помог пройти Аполлон», примерно так. Ну как можно такой бред писать?! Мы же вашу страну представляем! Как Григорчук Бойко друг, сват или зять…

Дома мы обыграли Аполлон 1:0, снова Хусейнов забил с пенальти и снова показал соперникам кулак через локоть – ему дали желтую», – рассказал Безотосный.

Ранее Дмитрий Безотосный рассказал, как Романа Григорчука уволили из клуба УПЛ из-за нежелания идти в баню.

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Габала Роман Григорчук Сергей Бойко Лига Европы чемпионат Азербайджана по футболу Дмитрий Безотосный
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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