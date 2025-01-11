ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде их со Свитолиной дочке

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис 11 января выиграл трофей на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

После завершения встречи француз написал на камере «SKAI», посвятив свой титул дочке.

Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.

ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде дочке