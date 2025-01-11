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  4. ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде их со Свитолиной дочке
ATP
11 января 2025, 06:58 |
375
0

ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде их со Свитолиной дочке

Гаэль стал чемпионом на турнире АТР 250 в Новой Зеландии

11 января 2025, 06:58 |
375
0
ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде их со Свитолиной дочке
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис 11 января выиграл трофей на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

После завершения встречи француз написал на камере «SKAI», посвятив свой титул дочке.

Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.

ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде дочке

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Гаэль Монфис Элина Свитолина Скай Монфис видео ATP Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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