ATP11 января 2025, 06:58 |
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ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде их со Свитолиной дочке
Гаэль стал чемпионом на турнире АТР 250 в Новой Зеландии
11 января 2025, 06:58 |
375
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Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис 11 января выиграл трофей на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
После завершения встречи француз написал на камере «SKAI», посвятив свой титул дочке.
Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.
ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде дочке
For SKAI 💗@Gael_Monfils @ElinaSvitolina #ASBClassic pic.twitter.com/bQ3JeGw2ZE— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2025
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