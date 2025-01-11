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Молодежные турниры
11 января 2025, 06:23 | Обновлено 11 января 2025, 06:37
19
0

ШЕЛЕКЕТА: «Шахтер U-19 будет работать над выносливостью и скоростью»

Защитник Шахтера U-19 в первые недели ожидает больших нагрузок.

11 января 2025, 06:23 | Обновлено 11 января 2025, 06:37
19
0
ШЕЛЕКЕТА: «Шахтер U-19 будет работать над выносливостью и скоростью»
ФК Шахтер. Никита Шелекета

В пятницу, 10 января, юношеская команда «Шахтера» U-19 провела тренировку на базе академии в Счастливом.

Защитник Никита Шелекета рассказал: «Предыдущие две недели я готовился к возобновлению тренировочного процесса, поскольку тренерский штаб направил каждому индивидуальную программу для поддержания физической формы. Занятия после отпуска были несложными, уделяли внимание технике и бегу.

Впереди учебно-тренировочное сборы в Турции, и в первые недели я ожидаю больших нагрузок. Понимаю, что начнем работать над выносливостью и скоростью, а потом перейдем к работе с мячом. Очень рад встретиться с товарищами, хотя я постоянно общался с ними во время зимних каникул».

11 января горняки отправятся на учебно-тренировочный сбор, направленный на подготовку к матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с немецким «Хоффенхаймом» U-19 и второй части чемпионата.

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фото Шахтер Донецк тренировка Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Юношеская лига УЕФА Никита Шелекета
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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