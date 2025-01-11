12 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Нао Хибино (Япония, WTA 143). Ориентировочное время начала игры – 08:30 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Марта Костюк

Пока что наша первая ракетка страны не впечатляет. Проваленные стартовые игры в Брисбене и Аделаиде не обнадеживают перед стартом австралийского мейджора.

В Брисбене Марта провалилась с Юань Юэ, а в Аделаиде на старте проиграла Эшлин Крюгер. Как позже призналась Костюк, эти турниры выполнили уготовленную им заранее роль: вернуться в ритм.

Дело в том, что Марта получила надрыв мышцы в «неприятной зоне» в предсезонке, поэтому к старту нового сезона не сумела нормально подготовиться. Что ж, верить или не верить – выбор каждого. Но Australian Open четко покажет, как Марта будет входить в сезон, если первые два соревнования для нее были необходимой разминкой.

На Aus Open ей предстоит защита четвертьфинала. Если фиаско в Брисбене и Аделаиде на рейтинг никак не повлияли, то вот потеря очков после мейджора существенно опустит украинку вниз. Верим и надеемся, ведь Марта Костюк – наша первая ракетка!

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Нао Хибино

30-летняя Нао Хибино – это яркий представитель, что теннис для кого-то – обычная работа. Речь не про большие гонорары или крутые результаты. Нужно играть чтобы зарабатывать. За 13 лет карьеры Нао заработала 3 миллиона и 200 тысяч долларов. Конечно, сумма в любом случае огромная, но все мы привыкли, что теннисисты или миллиардеры, или не зарабатывают и завершают. Поэтому так про Хибино и высказался.

Но вряд ли заработок Нао как-то влияет на нее. Хибино в 2024 проиграла 32 матча и добыла 27 побед. В прошлом сезона они ни разу не дошла ни до финала, ни до полуфинала, даже не на уровне WTA.

В 2025 Нао отыграла до АО только на одном турнире. Вначале она прошла квалификацию в Окленде, в основе успела выбить Юле Нимайер и затем уступила Робин Монтгомери. В Мельбурне японка стартовала из отбора, где обыграла Марину Стакушич, Екатерину Макарову и Хэрриет Дарт. Очень непростые соперницы и только с Макаровой она считалась фавориткой.

Чего-то невероятного Хибино не демонстрирует. Но если у Марты были проблемы с Юань Юэ, то будут и с Хибино, если ничего не изменит. На бумаге Нао выглядит разминочной соперницей для Костюк и будем надеяться, что так и будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нао Хибино

Личные встречи

Счет 2:1 в пользу Марты. Но самое интересное, что единственное поражение Марта получила от Хибино на мейджоре – в 2020 она уступила Нао в стартовой игре на грунтовых кортах Ролан Гаррос 4:6, 0:6. В 2021 и 2023 Костюк прошла японку в Риме и Хуахине соответственно.

Прогноз на матч Марта Костюк – Нао Хибино

Надеюсь, Марта не позволит себе проиграть, даже сет. Букмекеры ведут Костюк явной фавориткой, но дают на успех украинки в двух сетах неплохой коэффициент – 1.55.