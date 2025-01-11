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Чемпионат Германии
Боруссия М
11.01.2025 19:30 - : -
Бавария
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Германия
11 января 2025, 04:19 | Обновлено 11 января 2025, 04:22
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Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 11 ноября в 19:30 по Киеву

11 января 2025, 04:19 | Обновлено 11 января 2025, 04:22
19
0
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Бавария

11 января на «Боруссия-Парк» пройдет матч 16-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Менхенгладбах) встретится с «Баварией». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Боруссия (Менхенгладбах)

Команда имеет славную историю и вполне свежие недавние успехи. Но сейчас, наоборот, идет спад, что явно затянулся. Чтобы выйти из него, позвали в 2023-м году Сеоане, но и он, по большому счету, не справлялся. Причем не только в прошлом сезоне, что принес только 14-е место, но и в нынешнем, когда тоже мало что получалось львиную часть времени. И даже при том, что первая часть сезона закончилась парой побед, над Хольштайном и Хоффенхаймом, все равно жеребцы ушли на паузу на 8-й позиции, еще и снова очень быстро вылетели из кубка Германии. С другой стороны, пока что есть шансы побороться за возвращение в еврокубки, отставание от соперников получилось сузить до минимального, но и конкуренция невероятно высока.

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Бавария

Клуб пережил просто уникальный спад - сложно вспомнить другой сезон в новейшей истории, когда титулов не было вообще! И ведь далеко не факт, что ставка на Компани сыграет, и получится начать новую серию чемпионств, после затяжной предыдущей, оборванной в 2023-м году. Венсану уже преподносили уроки более опытные коллеги, чего стоят поражения от Астон Виллы и Барселоны. Да и на внутренней арене есть как минимум Байер - действующий обладатель золотого дубля уже выбил конкурента из кубка, да и в чемпионате в Мюнхене была ничья. Все же Кейн и компания стали зимними чемпионами, причем создав себе запас в 4 очка. Но, конечно же, еще более чем пол розыгрыша впереди, и нужно после паузы сразу показывать оптимальные обороты.

Статистика личных встреч

В 2021-2023 у жеребцов получалось не проигрывать в пяти поединках кряду. Но в прошлом сезоне Звезда Юга, при всех своих проблемах, выиграла оба матча.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева поля смогут даже ничью взять. Гости точно выше классом, и победят с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Боруссия М
11 января 2025 -
19:30
Бавария
Фора Баварии (-1) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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