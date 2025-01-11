Все решил гол Кейна. Бавария вырвала победу в матч против Боруссии М
Состоялось шесть матчей немецкой Бундеслиги
Сегодня, 11 января, продолжился 16-й тур чемпионата Германии по футболу.
Центральный матч игрового дня прошел в городе Менхенгладбах, где местная «Боруссия» принимала «Баварию». Судьбу поединка решил один точный удар Гарри Кейна на 68-й минуте.
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По три очка также добыли «Хайденхайм», «Вольфсбург», «Майнц», «Айнтрахт» и «Фрайбург».
Бундеслига. 16-й тур, 11 января.
Боруссия М – Бавария – 0:1
Гол: Кейн, 82 (п).
Боруссия М – Николас, Ульрих, Эльведи, Итакура, Скалли (Лайнер, 82), Зандер (Чванчара, 82), Вайгль, Хак (Нетц, 62), Плеа (Штегер, 62), Райтц, Кляйндинст.
Бавария – Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Дайер, Лаймер, Горетцка, Киммих, Сане (Гнабри, 73), Мюллер (Коман, 60), Олисе, Кейн.
Хайденхайм – Унион Берлин – 2:0
Голы: Крациг, 17, Бек, 84
Удаление: Роте, 37 (Унион Берлин)
Хоффенхайм – Вольфсбург – 0:1
Гол: Амура, 29
Майнц – Бохум – 2:0
Голы: Буркгарт, 23, 69
Санкт-Паули – Айнтрахт Франкфурт – 0:1
Гол: Мармуш, 32
Фрайбург – Хольштайн – 3:2
Голы: Ремберг, 23, (аг.), Гюнтер, 38, Грифо, 74 - Харрес, 85, 90
Auswärtssieg zum #Bundesliga-Restart! 💪— FC Bayern München (@FCBayern) January 11, 2025
♦️ #BMGFCB | 0-1 | 90' ♦️ pic.twitter.com/i9Izyhueit
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