Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Australian Open
11 января 2025, 05:23 | Обновлено 11 января 2025, 06:29
145
0

Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч Aus Open

Поединок состоится 12 января, ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву

11 января 2025, 05:23 | Обновлено 11 января 2025, 06:29
145
0
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Коллаж Sport.ua

Украинка Юлия Стародубцева (WTA 100) и канадка Лейла Фернандес (WTA 31) сразятся за путёвку во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Поединок состоится 1-м запуском на Kia Arena 12 января. Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева завершила прошлый сезон на подъёме, пробившись в топ-100 мирового рейтинга, что стало значимым достижением для украинской теннисистки. Основной упор в прошлом году она сделала на участие в турнирах WTA, оставив соревнования ITF в стороне, что позволило ей повысить уровень игры.

Несмотря на прогресс, концовка сезона оказалась неудачной: Стародубцева проиграла пять матчей подряд, включая досрочный сход с дистанции на турнире в Окленде из-за травмы. Лучший результат Юлии в 2023 году – выход в четвертьфинал турнира в Пекине, где она уверенно преодолела стартовые раунды, но затем не смогла навязать борьбу более опытным соперницам.

Её главные сильные стороны – уверенная игра на задней линии и высокий темп атак. Однако нестабильная подача и ошибки в решающие моменты матчей часто мешают ей добиваться результата.


Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Лейла Фернандес

Лейла Фернандес – одна из самых перспективных теннисисток своего поколения. Канадка находится в топ-50 мирового рейтинга с 2021 года, стабильно показывая высокие результаты на турнирах разного уровня. В её активе три титула WTA на харде, а лучший результат в карьере – выход в финал US Open 2021 года.

На старте этого сезона Фернандес сыграла несколько ярких матчей на United Cup, победив Донну Векич (6:4, 6:3), но затем уступила Кори Гауфф. На турнире в Аделаиде Лейла неожиданно покинула соревнование после первого круга, уступив Екатерине Александровой (4:6, 6:3, 2:6), совершив девять двойных ошибок.

Лейла отличается агрессивным стилем игры и великолепной скоростью на корте. Несмотря на невысокий рост, она отлично контратакует и способна доминировать в розыгрышах благодаря своей технике и точности ударов.


Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Прогноз на матч

Украинские болельщики, безусловно, надеются на сенсацию, но объективно шансы на успех Юлии невелики. Лейла Фернандес обладает слишком серьёзным преимуществом в классе и опыте выступлений на турнирах Большого шлема.

Теннисистки ранее не встречались друг с другом. Учитывая статистику последних матчей, можно предположить, что игра завершится уверенной победой канадки в двух сетах. При этом, учитывая физическую готовность Юлии, матч вряд ли затянется.

Наш прогноз: тотал геймов меньше 20. Букмекеры подтверждают этот расклад: фавориткой встречи считается Фернандес.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
12.01.2025 -
02:00
Лейла Фернандес
Тотал меньше 20 1.70 Сделать ставку
По теме:
Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Ливерпуль – Аккрингтон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Марта Костюк – Нао Хибино. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Юлия Стародубцева Лейла Фернандес Australian Open 2025 прогнозы на теннис прогнозы
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
Теннис | 11 января 2025, 05:21 0
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса
ФОТО. «Заряжен борщом». Свитолина отреагировала на титул Монфиса

Элина в Instagram поделилась снимком Гаэля

«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10 января 2025, 07:47 2
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко

Британский промоутер считает, что легендарный боксер должен сам принять решение

Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Футбол | 10.01.2025, 16:52
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
ФОТО. Жена Руни рассказала, за какую татуировку мужа ей стыдно
Футбол | 10.01.2025, 22:36
ФОТО. Жена Руни рассказала, за какую татуировку мужа ей стыдно
ФОТО. Жена Руни рассказала, за какую татуировку мужа ей стыдно
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
Биатлон | 10.01.2025, 16:30
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
10.01.2025, 07:50 14
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 19
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем