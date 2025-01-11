Украинка Юлия Стародубцева (WTA 100) и канадка Лейла Фернандес (WTA 31) сразятся за путёвку во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Поединок состоится 1-м запуском на Kia Arena 12 января. Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву.

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Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева завершила прошлый сезон на подъёме, пробившись в топ-100 мирового рейтинга, что стало значимым достижением для украинской теннисистки. Основной упор в прошлом году она сделала на участие в турнирах WTA, оставив соревнования ITF в стороне, что позволило ей повысить уровень игры.

Несмотря на прогресс, концовка сезона оказалась неудачной: Стародубцева проиграла пять матчей подряд, включая досрочный сход с дистанции на турнире в Окленде из-за травмы. Лучший результат Юлии в 2023 году – выход в четвертьфинал турнира в Пекине, где она уверенно преодолела стартовые раунды, но затем не смогла навязать борьбу более опытным соперницам.

Её главные сильные стороны – уверенная игра на задней линии и высокий темп атак. Однако нестабильная подача и ошибки в решающие моменты матчей часто мешают ей добиваться результата.





Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева



Лейла Фернандес

Лейла Фернандес – одна из самых перспективных теннисисток своего поколения. Канадка находится в топ-50 мирового рейтинга с 2021 года, стабильно показывая высокие результаты на турнирах разного уровня. В её активе три титула WTA на харде, а лучший результат в карьере – выход в финал US Open 2021 года.

На старте этого сезона Фернандес сыграла несколько ярких матчей на United Cup, победив Донну Векич (6:4, 6:3), но затем уступила Кори Гауфф. На турнире в Аделаиде Лейла неожиданно покинула соревнование после первого круга, уступив Екатерине Александровой (4:6, 6:3, 2:6), совершив девять двойных ошибок.

Лейла отличается агрессивным стилем игры и великолепной скоростью на корте. Несмотря на невысокий рост, она отлично контратакует и способна доминировать в розыгрышах благодаря своей технике и точности ударов.





Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес



Прогноз на матч



Украинские болельщики, безусловно, надеются на сенсацию, но объективно шансы на успех Юлии невелики. Лейла Фернандес обладает слишком серьёзным преимуществом в классе и опыте выступлений на турнирах Большого шлема.



Теннисистки ранее не встречались друг с другом. Учитывая статистику последних матчей, можно предположить, что игра завершится уверенной победой канадки в двух сетах. При этом, учитывая физическую готовность Юлии, матч вряд ли затянется.



Наш прогноз: тотал геймов меньше 20. Букмекеры подтверждают этот расклад: фавориткой встречи считается Фернандес.