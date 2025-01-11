Вернулся домой. Бразильский экс-игрок Реала покинул рашистские болота

Бразильский форвард Виллиан Жозе покинул рашистские болота, расторгнув контракт с клубом «Спартак».

По информации инсайдеров, экс-нападающий «Реала» собирается перейти в бразильский клуб «Баия» на правах свободного агента. Ожидается, что соглашение нападающего с новым клубом будет рассчитано на три года.

33-летний Виллиан Жозе перебрался на болота в июле 2024 года, перейдя из испанского «Бетиса». Он провел 13 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Трансферная стоимость игрока, по данным веб-портала Transfermarkt, оценивается в 2 млн евро.

В своей карьере бразилец также выступал за клубы: уругвайский Депортиво Мальдонадо, бразильские Сан-Паулу, Гремио, Сантос, испанские Реал Мадрид, Сарагоса, Лас-Пальмас, Реал Сосьедад, Бетис, английский Вулверхэмптон.