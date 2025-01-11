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Англия
11 января 2025, 00:47 | Обновлено 11 января 2025, 00:51
406
0

Коуч для Миколенко. Известный тренер снова станет наставником Эвертона

61-летний шотландец Дэвид Мойес второй раз возглавит команду ирисок

11 января 2025, 00:47 | Обновлено 11 января 2025, 00:51
406
0
Коуч для Миколенко. Известный тренер снова станет наставником Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Шотландский специалист Дэвид Мойес близок к тому, чтобы второй раз стать главным тренером английской команды «Эвертон». Переговоры о заключении соглашения быстро продвигаются к финишу.

Шотландец был избран новыми владельцами клуба, группой Friedkin, в качестве основного кандидата в замену Шону Дайчу, который покинул команду в четверг, 9 января.

Переговоры руководства клуба с Мойесом проходят очень быстро. Ожидается, что официальное объявление о его возвращении на Гудисон Парк состоится уже в ближайшие 24 часов.

61-летний Мойес подпишет контракт на 2,5 года и проведет первую тренировку уже в субботу, 11 января. За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Владельцы клуба видят в Дэвиде тренера, который должен обеспечить сохранение места «Эвертона» в Премьер-лиге, что является основной задачей на сезон.

Мойес уже во второй раз возглавит «Эвертон», которым он руководил с 2002 по 2013 год. При этом ириски стабильно финишировали в середине таблицы и даже с 4-го места вышли в Лигу чемпионов в 2005 году.

Мойес покинул клуб в 2013 году, когда его назначили главным тренером «Манчестер Юнайтед». После короткой карьеры в Манчестере он вернулся в Лондон, где возглавил «Вест Хэм», с которым недавно достиг значительных успехов в Лиге Европы.

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Дэвид Мойес Эвертон чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Николай Степанов Источник: The Athletic
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