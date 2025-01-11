Англия11 января 2025, 00:26 | Обновлено 11 января 2025, 02:32
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Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле
Футболиста обвиняли в записи интимного видео без согласия попавшей в видео девушки
11 января 2025, 00:26 | Обновлено 11 января 2025, 02:32
946
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Игрока неназванного топового клуба Английской Премьер-лиги задержали прямо на тренировочном поле, сообщает The Sun.
По информации источника, игрока, обвиняемого в записи интимного видео с девушкой, не дававшей на это согласия, задержали прямо на поле во время тренировки и изъяли телефоны. Просмотрев устройства, игрока отпустили без последствий.
Звездные партнеры задержанного по команде сначала подумали, что это розыгрыш.
Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» одолела «Вест Хэм».
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