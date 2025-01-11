Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле

Игрока неназванного топового клуба Английской Премьер-лиги задержали прямо на тренировочном поле, сообщает The Sun.

По информации источника, игрока, обвиняемого в записи интимного видео с девушкой, не дававшей на это согласия, задержали прямо на поле во время тренировки и изъяли телефоны. Просмотрев устройства, игрока отпустили без последствий.

Звездные партнеры задержанного по команде сначала подумали, что это розыгрыш.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» одолела «Вест Хэм».