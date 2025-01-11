Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле
Англия
11 января 2025, 00:26 | Обновлено 11 января 2025, 02:32
946
1

Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле

Футболиста обвиняли в записи интимного видео без согласия попавшей в видео девушки

11 января 2025, 00:26 | Обновлено 11 января 2025, 02:32
946
1
Скандал. Игрока топового клуба АПЛ задержала полиция прямо на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Полиция

Игрока неназванного топового клуба Английской Премьер-лиги задержали прямо на тренировочном поле, сообщает The Sun.

По информации источника, игрока, обвиняемого в записи интимного видео с девушкой, не дававшей на это согласия, задержали прямо на поле во время тренировки и изъяли телефоны. Просмотрев устройства, игрока отпустили без последствий.

Звездные партнеры задержанного по команде сначала подумали, что это розыгрыш.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» одолела «Вест Хэм».

По теме:
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
«Рискованно». Реакция фанов на возможное возвращение Мойеса в Эвертон
Коуч для Миколенко. Известный тренер снова станет наставником Эвертона
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу арест полиция
Данііл Киріяка Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Фантастика». Фанаты отреагировали на победу Астон Виллы над Вест Хэмом
Футбол | 11 января 2025, 03:00 0
«Фантастика». Фанаты отреагировали на победу Астон Виллы над Вест Хэмом
«Фантастика». Фанаты отреагировали на победу Астон Виллы над Вест Хэмом

Астон Вилла обыграла Вест Хэм со счетом 2:1 в матче 1/32 финала Кубка Англии

ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
Футбол | 10 января 2025, 11:01 4
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах
ФОТО. Жена игрока сборной Украины засветила половину груди в стрингах

Анна Зубкова продолжает зажигать в сети

Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Футбол | 10.01.2025, 10:15
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
Месси – второй, Мбаппе – пятый. Рейтинг наиболее высокооплачиваемых игроков
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10.01.2025, 07:47
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Эксперт: «В первых спаррингах Шахтер и Динамо ничем не удивили»
Футбол | 10.01.2025, 19:59
Эксперт: «В первых спаррингах Шахтер и Динамо ничем не удивили»
Эксперт: «В первых спаррингах Шахтер и Динамо ничем не удивили»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mini.f
Надеюсь, что это не Зинченко?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 19
Футбол
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 19
Теннис
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем