Райо Вальекано – Сельта – 2:1. За что удален Алонсо? Видео голов и обзор

В матче 19-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» в Мадриде переиграл «Сельту» Виго (2:1)

У хозяев поля отличились Адриан Эмбарба и Хорхе де Фрутос. Сельта ответила только голом Борхи Иглесиаса.

На 90+5-й минуте у гостей Маркос Алонсо получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-ю позицию (25 очков), «Сельта» занимает 12-е место (24 балла).

Ла Лига, 19-й тур, 10 января

Райо Вальекано – Сельта – 2:1

Голы: Эмбарба, 5, Де Фрутос, 63 – Борха Иглесиас, 26

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