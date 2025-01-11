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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
10.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Сельта
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Испания
11 января 2025, 02:25 | Обновлено 11 января 2025, 02:31
27
0

Райо Вальекано – Сельта – 2:1. За что удален Алонсо? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги

11 января 2025, 02:25 | Обновлено 11 января 2025, 02:31
27
0
Райо Вальекано – Сельта – 2:1. За что удален Алонсо? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» в Мадриде переиграл «Сельту» Виго (2:1)

У хозяев поля отличились Адриан Эмбарба и Хорхе де Фрутос. Сельта ответила только голом Борхи Иглесиаса.

На 90+5-й минуте у гостей Маркос Алонсо получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-ю позицию (25 очков), «Сельта» занимает 12-е место (24 балла).

Ла Лига, 19-й тур, 10 января

Райо Вальекано – Сельта – 2:1

Голы: Эмбарба, 5, Де Фрутос, 63 – Борха Иглесиас, 26

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
Маркос Алонсо (Сельта) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Эмбарба (Райо Вальекано).
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чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано Сельта Ла Лига видео голов и обзор Маркос Алонсо удаление (красная карточка) Борха Иглесиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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