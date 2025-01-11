Райо Вальекано – Сельта – 2:1. За что удален Алонсо? Видео голов и обзор
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В матче 19-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» в Мадриде переиграл «Сельту» Виго (2:1)
У хозяев поля отличились Адриан Эмбарба и Хорхе де Фрутос. Сельта ответила только голом Борхи Иглесиаса.
На 90+5-й минуте у гостей Маркос Алонсо получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.
«Райо Вальекано» поднялся на 9-ю позицию (25 очков), «Сельта» занимает 12-е место (24 балла).
Ла Лига, 19-й тур, 10 января
Райо Вальекано – Сельта – 2:1
Голы: Эмбарба, 5, Де Фрутос, 63 – Борха Иглесиас, 26
Видео голов и обзор матча
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