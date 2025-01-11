Неожиданный вариант. В Франции нашелся претендент на Рэшфорда
Маркус Рэшфорд находится в шорт-листе «Монако»
Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Монако», сообщает Sky Sport.
По информации источника, 27-летний футболист находится в шорт-листе французского клуба и является одной из целей на зимнее трансферное окно. В «Монако» готовы сделать реалистичное предложение по Маркусу.
В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Контракт Маркуса с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» интересуется Маркусом Рэшфордом.
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