Неожиданный вариант. В Франции нашелся претендент на Рэшфорда

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Монако», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 27-летний футболист находится в шорт-листе французского клуба и является одной из целей на зимнее трансферное окно. В «Монако» готовы сделать реалистичное предложение по Маркусу.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Контракт Маркуса с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» интересуется Маркусом Рэшфордом.