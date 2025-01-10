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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 21:44 | Обновлено 10 января 2025, 22:14
1519
0

Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты

Алексей Сыч тренируется с «Рухом»

10 января 2025, 21:44 | Обновлено 10 января 2025, 22:14
1519
0
Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты
ФК Рух. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, правый защитник «Руха» и национальной сборной Украины Алексей Сыч после возобновления тренировочного процесса продолжает тренироваться под руководством Виталия Пономарева, хотя согласно договоренностей между львовскими клубами, он должен был перейти в «Карпаты».

По имеющимся данным, Алексей еще не определился в целесообразности смены «прописки». Конкретика с этим трансфером должна появиться на следующей неделе до отъезда «Карпат» и «Руха» на зарубежные этапы подготовки, соответственно, в Турцию и Словению.

Сейчас в текущем сезоне Алексей Сыч сыграл в чемпионате УПЛ в 16 матчах.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о старте сборов.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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