Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты
Алексей Сыч тренируется с «Рухом»
Как стало известно Sport.ua, правый защитник «Руха» и национальной сборной Украины Алексей Сыч после возобновления тренировочного процесса продолжает тренироваться под руководством Виталия Пономарева, хотя согласно договоренностей между львовскими клубами, он должен был перейти в «Карпаты».
По имеющимся данным, Алексей еще не определился в целесообразности смены «прописки». Конкретика с этим трансфером должна появиться на следующей неделе до отъезда «Карпат» и «Руха» на зарубежные этапы подготовки, соответственно, в Турцию и Словению.
Сейчас в текущем сезоне Алексей Сыч сыграл в чемпионате УПЛ в 16 матчах.
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о старте сборов.
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