Начало топ-матча Боруссии Д и Байера в Бундеслиге отложено. Что случилось?

Вечером 10 января должен состояться центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д и «Байер» сыграют в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка было запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Однако старт игры перенесен на более позднее время из-за транспортных проблем.

Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (32), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).

Обновлено. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.