Начало топ-матча Боруссии Д и Байера в Бундеслиге отложено. Что случилось?
Старт перенесен на более позднее время из-за транспортных проблем
Вечером 10 января должен состояться центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» Д и «Байер» сыграют в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
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Начало поединка было запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Однако старт игры перенесен на более позднее время из-за транспортных проблем.
Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (32), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).
Обновлено. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
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