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Германия
10 января 2025, 21:35 | Обновлено 10 января 2025, 23:03
1158
0

Начало топ-матча Боруссии Д и Байера в Бундеслиге отложено. Что случилось?

Старт перенесен на более позднее время из-за транспортных проблем

10 января 2025, 21:35 | Обновлено 10 января 2025, 23:03
1158
0
Начало топ-матча Боруссии Д и Байера в Бундеслиге отложено. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 января должен состояться центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д и «Байер» сыграют в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка было запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Однако старт игры перенесен на более позднее время из-за транспортных проблем.

Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (32), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).

Обновлено. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Байер перенос матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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