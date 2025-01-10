Решение примут в ближайшее время. Полузащитник Шахтера может покинуть клуб

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Антон Глущенко может уйти в аренду уже этой зимой, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб ищет варианты для аренды 20-летнего футболиста, чтобы обеспечить его регулярной игровой практикой. Среди клубов, которые могут арендовать Антона, есть несколько клубов УПЛ, один из которых – «Ворскла», где он уже выступал ранее.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» держит в планах скандального игрока из Таджикистана.