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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 21:41 | Обновлено 10 января 2025, 22:37
1923
1

Решение примут в ближайшее время. Полузащитник Шахтера может покинуть клуб

Антон Глущенко может вновь уйти в аренду уже этой зимой

10 января 2025, 21:41 | Обновлено 10 января 2025, 22:37
1923
1
Решение примут в ближайшее время. Полузащитник Шахтера может покинуть клуб
ФК Шахтер. Антон Глущенко

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Антон Глущенко может уйти в аренду уже этой зимой, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб ищет варианты для аренды 20-летнего футболиста, чтобы обеспечить его регулярной игровой практикой. Среди клубов, которые могут арендовать Антона, есть несколько клубов УПЛ, один из которых – «Ворскла», где он уже выступал ранее.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» держит в планах скандального игрока из Таджикистана.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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avk2307
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