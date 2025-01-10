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  4. Петряк вернется? Черноморец работает над снятием трансферного бана
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 21:12 | Обновлено 10 января 2025, 21:21
158
0

Петряк вернется? Черноморец работает над снятием трансферного бана

Одесский клуб собирается закрыть вопрос до конца января

10 января 2025, 21:12 | Обновлено 10 января 2025, 21:21
158
0
Петряк вернется? Черноморец работает над снятием трансферного бана
ФК Черноморец. Иван Петряк

Одеський «Чорноморець» активно працює над вирішенням проблеми трансферного бану. Клуб сподівається закрити це питання до кінця січня та розпочати зміцнення складу, повідомляє футбольний журналіст Ігор Бурбас.

Одним із пріоритетних варіантів є повернення до команди Івана Петряка, контракт якого належить донецькому «Шахтарю».

30-річний хавбек відкритий до продовження орендної угоди та позитивно налаштований на співпрацю з головним тренером одеситів Олександром Бабичем. У першій частині сезону Петряк провів за моряків 10 матчів УПЛ, без забитих голів.

«Чорноморець» також розглядає можливість оренду півзахисника «Полісся» Еміля Мустафаєва до завершення сезону.

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Черноморец Одесса Иван Петряк Шахтер Донецк аренда игрока трансферы УПЛ трансферы Игорь Бурбас Александр Бабич Эмиль Мустафаев трансферный бан Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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