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  4. Не входит в планы тренера. Игрок Полесья не поедет на сборы с клубом
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 14:42 |
936
0

Не входит в планы тренера. Игрок Полесья не поедет на сборы с клубом

Эмиль Мустафаев проведет вторую часть чемпионата в аренде

07 января 2025, 14:42 |
936
0
Не входит в планы тренера. Игрок Полесья не поедет на сборы с клубом
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев не поедет в Турцию, где житомирский клуб собирается провести учебно-тренировочные сборы.

Источник сообщает, что азербайджанский игрок может провести вторую часть чемпионата в аренде. Главным претендентом на Мустафаева считается «Черноморец», однако одесскому клубу сначала нужно избавиться от трансферного бана.

Кроме того, Эмиль имеет предложение от команды, которая выступает в чемпионате Азербайджана.

В этом сезоне футболист провел за «Полесье» 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Мустафаев проводит в житомирском клубе второй сезон – в 2023 году перешел из «Александрии» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что голкипер «Полесья» покинул клуб на правах свободного агента.

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Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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