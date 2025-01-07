Не входит в планы тренера. Игрок Полесья не поедет на сборы с клубом

Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев не поедет в Турцию, где житомирский клуб собирается провести учебно-тренировочные сборы.

Источник сообщает, что азербайджанский игрок может провести вторую часть чемпионата в аренде. Главным претендентом на Мустафаева считается «Черноморец», однако одесскому клубу сначала нужно избавиться от трансферного бана.

Кроме того, Эмиль имеет предложение от команды, которая выступает в чемпионате Азербайджана.

В этом сезоне футболист провел за «Полесье» 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Мустафаев проводит в житомирском клубе второй сезон – в 2023 году перешел из «Александрии» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что голкипер «Полесья» покинул клуб на правах свободного агента.