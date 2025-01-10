Большая плотность. Аль-Ахли выиграл и теперь на хвосте у команды Роналду
В чемпионате Саудовской Аравии сыграно еще три матча 14-го тура
10 января состоялись три матча 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Ахли обыграл Аль-Шабаб (3:2) и на расстояние двух очков приблизился к топ-тройке, которую замыкает Аль-Наср со звездным форвардом Криштиану Роналду.
Лидеры: Аль-Иттихад (36 очков), Аль-Хиляль (34), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли (26).
Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 10 января
Аль-Иттифак – Аль-Холуд – 2:3
Голы: Вейналдум, 30, Дембеле, 90+6 (пен) – Мулека, 26 (пен), Маолида, 54, 90+10
Аль-Раед – Дамак – 0:2
Голы: Станчу, 44, Шафай, 90
Аль-Ахли – Аль-Шабаб – 3:2
Голы: Айван Тоуни, 1, Габриэль Вейга, 13, Саад Яслам, 48 – Мерих Демирал, 72 (автогол), Аль-Джувейр, 90+5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|13
|12
|0
|1
|32 - 9
|36
|2
|Аль-Хиляль
|13
|11
|1
|1
|34 - 14
|34
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|14
|8
|4
|2
|28 - 13
|28
|4
|Аль-Кадисия
|13
|9
|1
|3
|19 - 8
|28
|5
|Аль-Ахли Джидда
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|7
|Аль-Рияд
|14
|6
|4
|4
|18 - 18
|22
|8
|Аль-Халидж
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|9
|Аль-Таавун
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|10
|Дамак
|14
|5
|3
|6
|22 - 23
|18
|11
|Аль-Иттифак
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12
|Аль-Раед
|14
|4
|2
|8
|18 - 22
|14
|13
|Аль-Холуд
|14
|3
|4
|7
|18 - 27
|13
|14
|Аль-Оруба
|13
|4
|1
|8
|11 - 25
|13
|15
|Аль-Ахдуд
|14
|3
|3
|8
|17 - 22
|12
|16
|Аль-Вахда Мекка
|14
|3
|3
|8
|19 - 32
|12
|17
|Аль-Фейха
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|18
|Аль-Фатех
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
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