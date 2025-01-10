Большая плотность. Аль-Ахли выиграл и теперь на хвосте у команды Роналду

10 января состоялись три матча 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли обыграл Аль-Шабаб (3:2) и на расстояние двух очков приблизился к топ-тройке, которую замыкает Аль-Наср со звездным форвардом Криштиану Роналду.

Лидеры: Аль-Иттихад (36 очков), Аль-Хиляль (34), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли (26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 10 января

Аль-Иттифак – Аль-Холуд – 2:3

Голы: Вейналдум, 30, Дембеле, 90+6 (пен) – Мулека, 26 (пен), Маолида, 54, 90+10

Аль-Раед – Дамак – 0:2

Голы: Станчу, 44, Шафай, 90

Аль-Ахли – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Айван Тоуни, 1, Габриэль Вейга, 13, Саад Яслам, 48 – Мерих Демирал, 72 (автогол), Аль-Джувейр, 90+5

Турнирная таблица