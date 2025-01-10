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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
10.01.2025 16:40 – FT 2 : 3
Аль-Холуд
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Саудовская Аравия
10 января 2025, 22:12 | Обновлено 10 января 2025, 22:25
164
0

Большая плотность. Аль-Ахли выиграл и теперь на хвосте у команды Роналду

В чемпионате Саудовской Аравии сыграно еще три матча 14-го тура

10 января 2025, 22:12 | Обновлено 10 января 2025, 22:25
164
0
Большая плотность. Аль-Ахли выиграл и теперь на хвосте у команды Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Вейга

10 января состоялись три матча 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли обыграл Аль-Шабаб (3:2) и на расстояние двух очков приблизился к топ-тройке, которую замыкает Аль-Наср со звездным форвардом Криштиану Роналду.

Лидеры: Аль-Иттихад (36 очков), Аль-Хиляль (34), Аль-Наср и Аль-Кадисия (по 28), Аль-Ахли (26).

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур, 10 января

Аль-Иттифак – Аль-Холуд – 2:3

Голы: Вейналдум, 30, Дембеле, 90+6 (пен) – Мулека, 26 (пен), Маолида, 54, 90+10

Аль-Раед – Дамак – 0:2

Голы: Станчу, 44, Шафай, 90

Аль-Ахли – Аль-Шабаб – 3:2

Голы: Айван Тоуни, 1, Габриэль Вейга, 13, Саад Яслам, 48 – Мерих Демирал, 72 (автогол), Аль-Джувейр, 90+5

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 13 12 0 1 32 - 9 36
2 Аль-Хиляль 13 11 1 1 34 - 14 34
3 Аль-Наср Эр-Рияд 14 8 4 2 28 - 13 28
4 Аль-Кадисия 13 9 1 3 19 - 8 28
5 Аль-Ахли Джидда 14 8 2 4 23 - 13 26
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 14 7 2 5 20 - 14 23
7 Аль-Рияд 14 6 4 4 18 - 18 22
8 Аль-Халидж 14 6 2 6 18 - 19 20
9 Аль-Таавун 13 5 3 5 14 - 14 18
10 Дамак 14 5 3 6 22 - 23 18
11 Аль-Иттифак 14 4 3 7 13 - 23 15
12 Аль-Раед 14 4 2 8 18 - 22 14
13 Аль-Холуд 14 3 4 7 18 - 27 13
14 Аль-Оруба 13 4 1 8 11 - 25 13
15 Аль-Ахдуд 14 3 3 8 17 - 22 12
16 Аль-Вахда Мекка 14 3 3 8 19 - 32 12
17 Аль-Фейха 13 1 5 7 9 - 23 8
18 Аль-Фатех 14 1 3 10 12 - 26 6
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Габриэль Вейга Аль-Иттифак Аль-Холуд Аль-Раед Дамак Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Джорджиньо Вейналдум Айван Тоуни Мерих Демирал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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