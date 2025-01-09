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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 14:13 |
841
0

Лучший бомбардир УПЛ 2020/21 может присоединиться к Ворскле

Владислав Кулач перейдет в полтавский клуб на правах свободного агента

09 января 2025, 14:13 |
841
0
Лучший бомбардир УПЛ 2020/21 может присоединиться к Ворскле
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Украинский форвард Владислав Кулач станет игроком полтавской «Ворсклы» – сообщается, что он присоединится к клубу на правах свободного агента.

31-летний футболист ранее играл за эту команду (2017–19, 2020–21), в которой становился лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги в сезоне 2020–21. В прошлом году Кулач перебрался в армянский «Пюник», однако не сыграл за клуб из Еревана ни одного матча и летом стал свободным агентом. Последние полгода Владислав находился без команды.

За «Ворсклу» Кулач провел 78 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал три результативные передачи. Подопечные Юрия Максимова занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 16 баллов.

Ранее сообщалось, что полтавский клуб подписал полузащитника сборной Косово.

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Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Владислав Кулач свободный агент
Микола Титюк Источник: Telegram
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