Лучший бомбардир УПЛ 2020/21 может присоединиться к Ворскле
Владислав Кулач перейдет в полтавский клуб на правах свободного агента
Украинский форвард Владислав Кулач станет игроком полтавской «Ворсклы» – сообщается, что он присоединится к клубу на правах свободного агента.
31-летний футболист ранее играл за эту команду (2017–19, 2020–21), в которой становился лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги в сезоне 2020–21. В прошлом году Кулач перебрался в армянский «Пюник», однако не сыграл за клуб из Еревана ни одного матча и летом стал свободным агентом. Последние полгода Владислав находился без команды.
За «Ворсклу» Кулач провел 78 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал три результативные передачи. Подопечные Юрия Максимова занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 16 баллов.
Ранее сообщалось, что полтавский клуб подписал полузащитника сборной Косово.
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