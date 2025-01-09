Сергей БУЛЕЦА: «У Динамо и так очень много игроков»

Украинский полузащитник Сергей Булеца, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», откровенно заявил, что не очень верит в свое возвращение в «Динамо».

– А с Динамо контактировали по поводу возможного возвращения?

– Сегодня-завтра будем разговаривать.

– Возможно, с Шовковским общались?

– Нет.

– А вообще готовы бороться за место в составе Динамо?

– Я не знаю, что ответить вам на этот вопрос, потому что у Динамо и так очень много игроков.

– А сами вы, где бы хотели продолжить карьеру, в Украине или за границей?

– Я просто хочу играть в футбол. Вот и все. Конечно, хочется попробовать свои силы в зарубежном клубе.

– У вас контракт с Динамо на какой срок?

– К лету 2026 года.

– Не планируете его разрывать?

– Я пока сам не знаю, что буду делать. Я еще ухожу от этой истории с непонятным клубом (Лехией).

– Как сейчас поддерживаете форму?

– Семь дней я занимался с Лехией, бегал тесты. Сейчас буду сам поддерживать форму: бегать и ходить в зал.