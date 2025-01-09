Сергей БУЛЕЦА: «У Динамо и так очень много игроков»
Сергей Булеца пока не понимает, что делать дальше
Украинский полузащитник Сергей Булеца, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», откровенно заявил, что не очень верит в свое возвращение в «Динамо».
– А с Динамо контактировали по поводу возможного возвращения?
– Сегодня-завтра будем разговаривать.
– Возможно, с Шовковским общались?
– Нет.
– А вообще готовы бороться за место в составе Динамо?
– Я не знаю, что ответить вам на этот вопрос, потому что у Динамо и так очень много игроков.
– А сами вы, где бы хотели продолжить карьеру, в Украине или за границей?
– Я просто хочу играть в футбол. Вот и все. Конечно, хочется попробовать свои силы в зарубежном клубе.
– У вас контракт с Динамо на какой срок?
– К лету 2026 года.
– Не планируете его разрывать?
– Я пока сам не знаю, что буду делать. Я еще ухожу от этой истории с непонятным клубом (Лехией).
– Как сейчас поддерживаете форму?
– Семь дней я занимался с Лехией, бегал тесты. Сейчас буду сам поддерживать форму: бегать и ходить в зал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шпор
«Хоронить» львовский клуб пока зарано