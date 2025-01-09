Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей БУЛЕЦА: «У Динамо и так очень много игроков»
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 13:47 | Обновлено 09 января 2025, 14:20
1592
1

Сергей БУЛЕЦА: «У Динамо и так очень много игроков»

Сергей Булеца пока не понимает, что делать дальше

09 января 2025, 13:47 | Обновлено 09 января 2025, 14:20
1592
1
Сергей БУЛЕЦА: «У Динамо и так очень много игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Булеца

Украинский полузащитник Сергей Булеца, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», откровенно заявил, что не очень верит в свое возвращение в «Динамо».

– А с Динамо контактировали по поводу возможного возвращения?
– Сегодня-завтра будем разговаривать.

– Возможно, с Шовковским общались?
– Нет.

– А вообще готовы бороться за место в составе Динамо?
– Я не знаю, что ответить вам на этот вопрос, потому что у Динамо и так очень много игроков.

– А сами вы, где бы хотели продолжить карьеру, в Украине или за границей?
– Я просто хочу играть в футбол. Вот и все. Конечно, хочется попробовать свои силы в зарубежном клубе.

– У вас контракт с Динамо на какой срок?
– К лету 2026 года.

– Не планируете его разрывать?
– Я пока сам не знаю, что буду делать. Я еще ухожу от этой истории с непонятным клубом (Лехией).

– Как сейчас поддерживаете форму?
– Семь дней я занимался с Лехией, бегал тесты. Сейчас буду сам поддерживать форму: бегать и ходить в зал.

По теме:
«Скажут, что я где-то подлизываю». Кабаев – о роли Ярмоленко в Динамо
«Плох, убирайте». Коломойский советовался с игроком Днепра по поводу коуча
Рано попрощались. Легионер Черноморца остается в одесской команде
Сергей Булеца Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 09 января 2025, 00:06 10
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шпор

Будет фарм-клубом? Рух может остаться в УПЛ и в следующем сезоне
Футбол | 09 января 2025, 10:07 7
Будет фарм-клубом? Рух может остаться в УПЛ и в следующем сезоне
Будет фарм-клубом? Рух может остаться в УПЛ и в следующем сезоне

«Хоронить» львовский клуб пока зарано

«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
Бокс | 09.01.2025, 08:26
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Бокс | 08.01.2025, 21:19
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем
Футбол | 09.01.2025, 12:32
Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем
Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
что делать муравью ху й приделать
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
07.01.2025, 22:20 10
Футбол
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
07.01.2025, 12:36 3
Футбол
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 3
Футбол
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Есть покупатели. Барселона предложила трем игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила трем игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем