«Очень импульсивный». Кравченко сказал все, что думает о Кварцяном

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Кравченко рассказал свое мнение об одиозном украинском тренере Виталие Кварцяном, с которым работал в «Волыне».

«Когда я переходил, мне знакомые прямо говорили: «Зачем тебе нужен Кварцяный, тем более уже в твоем возрасте за 30?», но немного грубее. Для себя в голове я держал, что если будет твориться какая-то дичь, то я беру сумку и еду, но ничего такого не было. Были, конечно, свои приколы, многое об этом сказано.

Виталий Кварцяный – специфический тренер, но это тоже опыт. Он вел себя хорошо, я его уважаю. Кварцяный – слишком импульсивный, не контролирует себя, но при этом очень классно понимает футбол и видит качества в футболистах, развивает их. Его импульсивность в первую очередь мешала ему самому и команде. Все эти замены на 10-й минуте матча – это все эмоции», – сказал Сергей.

Кравченко выступал за Волынь с 2015 по 2016 год на правах аренды из Днепра. Забил два мяча и сделал две результативные передачи в 29 играх.

Кварцяный работал с Волынью в 1984-1987, 1988-1990, 1994-1996, 2000-2012 и 2013-2017 годах. Приводил команду к победе (2002) и серебряным медалям Первой лиги (2010).