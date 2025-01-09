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Испания
09 января 2025, 00:05 | Обновлено 09 января 2025, 00:57
514
1

«Пожалели». Реакция фанатов на разрешение регистрации Ольмо и Виктора

Барселона смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора

09 января 2025, 00:05 | Обновлено 09 января 2025, 00:57
514
1
«Пожалели». Реакция фанатов на разрешение регистрации Ольмо и Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 января, Высший спортивный совет дал разрешение на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона в составе «Барселоны».

Ранее, 4 января, Королевская федерация футбола Испании отказала клубу в регистрации этих игроков. Однако Высший спортивный совет изменил решение, позволив «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора.

Болельщики «Барселоны» очень рады, а фанаты других клубов возмущены решением.

Anuj: «Коррупция во всей красе! «Барселона» ничто без коррупции!».

Brian: «Давайте посмеемся над всеми теми, кто думал, что их не зарегистрируют».

Geezy: «Они пожалели «Барселону».

FEJIRO: «Болельщикам «Барселоны» чертовски повезло».

Calissi: «Если бы это был «Реал Мадрид», болельщики «Барселоны» кричали бы о коррупции».

Mr Limbu: «Какой же это беспорядок в клубе».

Thirteen is fifty: «Деньги всегда побеждают».

Shyko: «Всегда используют мошеннические методы».

TheoAdebayor: «Лол, мы знали, что они будут зарегистрированы в конце концов. Кого они обманывают всеми этими туда-сюда».

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дани Ольмо Пау Виктор Королевская федерация футбола Испании (RFEF) реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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T-800
вот так дали нормальные люди барсе потерять 270 миллионов
п.с.
хотя мне лично смешно потенциальную прибыль заносить в баланс (к убыткам), так млин можно дойти до того, что потенциальные траты (условный минус на войне) начинать заносить в профит (в актив)
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