В среду, 8 января, Высший спортивный совет дал разрешение на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона в составе «Барселоны».

Ранее, 4 января, Королевская федерация футбола Испании отказала клубу в регистрации этих игроков. Однако Высший спортивный совет изменил решение, позволив «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора.

Болельщики «Барселоны» очень рады, а фанаты других клубов возмущены решением.

Anuj: «Коррупция во всей красе! «Барселона» ничто без коррупции!».

Brian: «Давайте посмеемся над всеми теми, кто думал, что их не зарегистрируют».

Geezy: «Они пожалели «Барселону».

FEJIRO: «Болельщикам «Барселоны» чертовски повезло».

Calissi: «Если бы это был «Реал Мадрид», болельщики «Барселоны» кричали бы о коррупции».

Mr Limbu: «Какой же это беспорядок в клубе».

Thirteen is fifty: «Деньги всегда побеждают».

Shyko: «Всегда используют мошеннические методы».

TheoAdebayor: «Лол, мы знали, что они будут зарегистрированы в конце концов. Кого они обманывают всеми этими туда-сюда».