«Пожалели». Реакция фанатов на разрешение регистрации Ольмо и Виктора
Барселона смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора
В среду, 8 января, Высший спортивный совет дал разрешение на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона в составе «Барселоны».
Ранее, 4 января, Королевская федерация футбола Испании отказала клубу в регистрации этих игроков. Однако Высший спортивный совет изменил решение, позволив «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора.
Болельщики «Барселоны» очень рады, а фанаты других клубов возмущены решением.
Anuj: «Коррупция во всей красе! «Барселона» ничто без коррупции!».
Brian: «Давайте посмеемся над всеми теми, кто думал, что их не зарегистрируют».
Geezy: «Они пожалели «Барселону».
FEJIRO: «Болельщикам «Барселоны» чертовски повезло».
Calissi: «Если бы это был «Реал Мадрид», болельщики «Барселоны» кричали бы о коррупции».
Mr Limbu: «Какой же это беспорядок в клубе».
Thirteen is fifty: «Деньги всегда побеждают».
Shyko: «Всегда используют мошеннические методы».
TheoAdebayor: «Лол, мы знали, что они будут зарегистрированы в конце концов. Кого они обманывают всеми этими туда-сюда».
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п.с.
хотя мне лично смешно потенциальную прибыль заносить в баланс (к убыткам), так млин можно дойти до того, что потенциальные траты (условный минус на войне) начинать заносить в профит (в актив)