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  4. Легионер Шахтера оценил шансы команды Пушича на титул УПЛ
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 15:23 |
443
0

Легионер Шахтера оценил шансы команды Пушича на титул УПЛ

Педриньо откровенно оценил шансы «горняков» на титул Украинской Премьер-лиги

08 января 2025, 15:23 |
443
0
Легионер Шахтера оценил шансы команды Пушича на титул УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский легионер «Шахтера» Педриньо откровенно оценил шансы «горняков» на титул Украинской Премьер-лиги.

«Главное отличие состоит в том, что сейчас команда помолодела. В предыдущий раз очень много игроков уже было опытным, испытанным как международным опытом, так и большим количеством матчей на национальном уровне.

Однако это не свидетельствует о резком падении качества текущих игроков. Просто они младше, но на своем возрасте уже очень многое успели увидеть, испытать, сыграть в большом количестве поединков. Потому и считаю текущую команду очень перспективной.

Действительно, мы должны были терять меньше очков, чем потеряли. Но это нормальный процесс, учитывая, насколько молод у нас коллектив. Уверен, что во второй половине сезона нам удастся реализовать приобретенный опыт для получения лучшего результата. Мы хотим исправить ситуацию во второй части сезона, все в наших руках, чтобы сделать это и занять место, которого заслуживает «Шахтер» – всегда первое место в турнирной таблице», – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей.

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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