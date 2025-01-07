Семь команд, одна – из УПЛ. Известны соперники Полесья на сборах в Турции

Стали известны соперники «Полесья» на тренировочных сборах в Турции – житомирский клуб проведет семь поединков.

«Первые пять поединков будут доступны для просмотра на клубном канале YouTube. Последние два матча состоятся за закрытыми дверями. Просим учесть, что календарь игр не окончательный и в спаррингах возможны изменения», – сообщил клуб в своих социальных сетях.

Соперники «Полесья» на сборах в Турции:

18 января – Лехия (Польша)

25 января – Яблонец (Чехия)

28 января – Балкани (Косово)

4 февраля – Динамо (Батуми, Грузия)

5 февраля – Арка (польша)

12 февраля – Бельцы (Молдова)

12 февраля – Карпаты (Украина)

«Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 27 баллов. Известно, что полузащитник житомирской команды не входит в планы тренера и может провести вторую часть сезона в аренде.