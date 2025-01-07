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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 15:08 | Обновлено 07 января 2025, 15:10
231
0

Семь команд, одна – из УПЛ. Известны соперники Полесья на сборах в Турции

Житомирский клуб сообщил о следующих контрольных матчах

07 января 2025, 15:08 | Обновлено 07 января 2025, 15:10
231
0
Семь команд, одна – из УПЛ. Известны соперники Полесья на сборах в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Полесье

Стали известны соперники «Полесья» на тренировочных сборах в Турции – житомирский клуб проведет семь поединков.

«Первые пять поединков будут доступны для просмотра на клубном канале YouTube. Последние два матча состоятся за закрытыми дверями. Просим учесть, что календарь игр не окончательный и в спаррингах возможны изменения», – сообщил клуб в своих социальных сетях.

Соперники «Полесья» на сборах в Турции:

  • 18 января – Лехия (Польша)
  • 25 января – Яблонец (Чехия)
  • 28 января – Балкани (Косово)
  • 4 февраля – Динамо (Батуми, Грузия)
  • 5 февраля – Арка (польша)
  • 12 февраля – Бельцы (Молдова)
  • 12 февраля – Карпаты (Украина)

«Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 27 баллов. Известно, что полузащитник житомирской команды не входит в планы тренера и может провести вторую часть сезона в аренде.

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Микола Титюк Источник: ФК Полесье
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