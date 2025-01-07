Семь команд, одна – из УПЛ. Известны соперники Полесья на сборах в Турции
Житомирский клуб сообщил о следующих контрольных матчах
Стали известны соперники «Полесья» на тренировочных сборах в Турции – житомирский клуб проведет семь поединков.
«Первые пять поединков будут доступны для просмотра на клубном канале YouTube. Последние два матча состоятся за закрытыми дверями. Просим учесть, что календарь игр не окончательный и в спаррингах возможны изменения», – сообщил клуб в своих социальных сетях.
Соперники «Полесья» на сборах в Турции:
- 18 января – Лехия (Польша)
- 25 января – Яблонец (Чехия)
- 28 января – Балкани (Косово)
- 4 февраля – Динамо (Батуми, Грузия)
- 5 февраля – Арка (польша)
- 12 февраля – Бельцы (Молдова)
- 12 февраля – Карпаты (Украина)
«Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 27 баллов. Известно, что полузащитник житомирской команды не входит в планы тренера и может провести вторую часть сезона в аренде.
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