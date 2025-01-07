Самый дорогой игрок чемпионата. Колос приближается к подписанию опорника
Линдон Эмерллаху в ближайшее время может присоединиться к украинскому клубу
«Колос» из Ковалевки сделал предложение по косоварскому опорнику «Балкани» Линдону Эмерллаху, сообщает Kosovar Football.
По информации источника, клубы ведут переговоры по 22-летнему футболисты. Не все пункты обговорены, но важные шаги уже сделаны.
Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, что является самой высокой ценой на игрока в чемпионате Косово.
У Линдона есть опыт выступлений за сборную страны, в которой он уже провел 6 матчей.
Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую «Колос» подписал Ррапаи.
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