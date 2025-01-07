Самый дорогой игрок чемпионата. Колос приближается к подписанию опорника

«Колос» из Ковалевки сделал предложение по косоварскому опорнику «Балкани» Линдону Эмерллаху, сообщает Kosovar Football.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 22-летнему футболисты. Не все пункты обговорены, но важные шаги уже сделаны.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, что является самой высокой ценой на игрока в чемпионате Косово.

У Линдона есть опыт выступлений за сборную страны, в которой он уже провел 6 матчей.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую «Колос» подписал Ррапаи.