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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 15:19 |
518
0

Самый дорогой игрок чемпионата. Колос приближается к подписанию опорника

Линдон Эмерллаху в ближайшее время может присоединиться к украинскому клубу

07 января 2025, 15:19 |
518
0
Самый дорогой игрок чемпионата. Колос приближается к подписанию опорника
Telegrafi. Линдон Эмерллаху

«Колос» из Ковалевки сделал предложение по косоварскому опорнику «Балкани» Линдону Эмерллаху, сообщает Kosovar Football.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 22-летнему футболисты. Не все пункты обговорены, но важные шаги уже сделаны.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, что является самой высокой ценой на игрока в чемпионате Косово.

У Линдона есть опыт выступлений за сборную страны, в которой он уже провел 6 матчей.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, за которую «Колос» подписал Ррапаи.

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Колос Ковалевка Балкани Сува-Река трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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