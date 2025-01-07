Оппозиция развалилась. Президент Барселоны остается в должности
Жоана Лапорту не смогли отправить в отставку
7 января десять оппозиционных объединений должны были начать процедуру вынесения вотума недоверия президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.
По информации Diario Sport, перед началом заседания Жорди Фарре и Марк Корнет не явились в офис футбольного клуба. Как сообщает источник, Корнет столкнулся с давлением со стороны президента клуба, а Фарре заявил, что еще не определился со своим решением. Кроме того, от голосования за вотум недоверия воздержался и Жозеп Бартомеу, который был инициатором заседания.
Остальные участники голосования заявили, что выступают против вынесения недоверия Лапорте, поскольку считают, что в текущей ситуации это может привести к катастрофическим последствиям для клуба, который и так переживает непростые времена.
Ранее стало известно, что уругвайский защитник «Барселоны» дал согласие на переход в «Ювентус».
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