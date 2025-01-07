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Испания
07 января 2025, 15:01 | Обновлено 07 января 2025, 15:02
301
0

Оппозиция развалилась. Президент Барселоны остается в должности

Жоана Лапорту не смогли отправить в отставку

07 января 2025, 15:01 | Обновлено 07 января 2025, 15:02
301
0
Оппозиция развалилась. Президент Барселоны остается в должности
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января десять оппозиционных объединений должны были начать процедуру вынесения вотума недоверия президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

По информации Diario Sport, перед началом заседания Жорди Фарре и Марк Корнет не явились в офис футбольного клуба. Как сообщает источник, Корнет столкнулся с давлением со стороны президента клуба, а Фарре заявил, что еще не определился со своим решением. Кроме того, от голосования за вотум недоверия воздержался и Жозеп Бартомеу, который был инициатором заседания.

Остальные участники голосования заявили, что выступают против вынесения недоверия Лапорте, поскольку считают, что в текущей ситуации это может привести к катастрофическим последствиям для клуба, который и так переживает непростые времена.

Ранее стало известно, что уругвайский защитник «Барселоны» дал согласие на переход в «Ювентус».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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