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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 13:11 | Обновлено 07 января 2025, 13:23
698
0

Свободные агенты и Европа. Александрия проводит активное трансферное окно

Клуб планирует трансферы на вход и на выход

07 января 2025, 13:11 | Обновлено 07 января 2025, 13:23
698
0
Свободные агенты и Европа. Александрия проводит активное трансферное окно
ФК Александрия

«Александрия» планирует закрыть все трансферные вопросы еще до начала сборов в Турции, которые стартуют 15 января, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшие дни украинский клуб может усилиться левым защитником из европейского чемпионата.

Некоторые украинцы покинут «Александрию» из-за перебора игроков. Родион Плакса, которым интересуется киевский «Левый Берег», получит статус свободного агента.

Команду также может покинуть Денис Костышин. Игроком интересуются в Европе, он рассматривает некоторые варианты, один из которых – в Польше.

Ранее сообщалось о том, что стала известна информация о спаррингах «Александрии» на зимних сборах.

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Александрия трансферы трансферы УПЛ Денис Костышин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Родион Плакса чемпионат Польши по футболу ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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