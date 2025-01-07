Свободные агенты и Европа. Александрия проводит активное трансферное окно

«Александрия» планирует закрыть все трансферные вопросы еще до начала сборов в Турции, которые стартуют 15 января, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшие дни украинский клуб может усилиться левым защитником из европейского чемпионата.

Некоторые украинцы покинут «Александрию» из-за перебора игроков. Родион Плакса, которым интересуется киевский «Левый Берег», получит статус свободного агента.

Команду также может покинуть Денис Костышин. Игроком интересуются в Европе, он рассматривает некоторые варианты, один из которых – в Польше.

Ранее сообщалось о том, что стала известна информация о спаррингах «Александрии» на зимних сборах.