Александрия проведет 4 спарринга в первой части сборов. Названы соперники

Команда УПЛ «Олександрія» під керівництвом Руслана Ротаня розпочне підготовку до другої частини сезону 10 січня.

Спочатку футболісти зберуться в Олександрії для медогляду та підготовки до збору.

14 січня містяни вирушать до Туреччини, де проведуть тренувальні збори, які триватимуть з 15 січня по 15 лютого в дві частини:

Перша частина пройде з 15 до 28 січня, вже відомі суперники. Друга частина зборів відбудеться з 1 до 15 лютого, в цей період заплановано ще декілька спарингів, про які бюде повідомлено згодом.

17 лютого команда повернеться в Україну, де продовжить підготовку до матчу 18-го туру УПЛ, в якому вдома на КСК «Ніка» зіграє проти луганської «Зорі».

Суперники Олександрії у спарингах у першій частині зборів: