Александрия проведет 4 спарринга в первой части сборов. Названы соперники
Команда Руслана Ротаня начнет подготовку ко второй части сезона 10 января
Команда УПЛ «Олександрія» під керівництвом Руслана Ротаня розпочне підготовку до другої частини сезону 10 січня.
Спочатку футболісти зберуться в Олександрії для медогляду та підготовки до збору.
14 січня містяни вирушать до Туреччини, де проведуть тренувальні збори, які триватимуть з 15 січня по 15 лютого в дві частини:
Перша частина пройде з 15 до 28 січня, вже відомі суперники. Друга частина зборів відбудеться з 1 до 15 лютого, в цей період заплановано ще декілька спарингів, про які бюде повідомлено згодом.
17 лютого команда повернеться в Україну, де продовжить підготовку до матчу 18-го туру УПЛ, в якому вдома на КСК «Ніка» зіграє проти луганської «Зорі».
Суперники Олександрії у спарингах у першій частині зборів:
- 20 січня – Динамо (Батумі, Грузія)
- 24 січня – Банік (Острава, Чехія)
- 28 січня – Ферст (Відень, Австрія)
- 28 січня – ДАК 1904 (Дунайська Стреда, Словаччина)
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