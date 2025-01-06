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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 06:41 | Обновлено 06 января 2025, 06:44
93
0

Александрия проведет 4 спарринга в первой части сборов. Названы соперники

Команда Руслана Ротаня начнет подготовку ко второй части сезона 10 января

06 января 2025, 06:41 | Обновлено 06 января 2025, 06:44
93
0
Александрия проведет 4 спарринга в первой части сборов. Названы соперники
ФК Александрия

Команда УПЛ «Олександрія» під керівництвом Руслана Ротаня розпочне підготовку до другої частини сезону 10 січня.

Спочатку футболісти зберуться в Олександрії для медогляду та підготовки до збору.

14 січня містяни вирушать до Туреччини, де проведуть тренувальні збори, які триватимуть з 15 січня по 15 лютого в дві частини:

Перша частина пройде з 15 до 28 січня, вже відомі суперники. Друга частина зборів відбудеться з 1 до 15 лютого, в цей період заплановано ще декілька спарингів, про які бюде повідомлено згодом.

17 лютого команда повернеться в Україну, де продовжить підготовку до матчу 18-го туру УПЛ, в якому вдома на КСК «Ніка» зіграє проти луганської «Зорі».

Суперники Олександрії у спарингах у першій частині зборів:

  • 20 січня – Динамо (Батумі, Грузія)
  • 24 січня – Банік (Острава, Чехія)
  • 28 січня – Ферст (Відень, Австрія)
  • 28 січня – ДАК 1904 (Дунайська Стреда, Словаччина)
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Александрия учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Украинская Премьер-лига Динамо Батуми Баник Острава Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу ДАК 1904 Дунайска Стреда
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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