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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 13:39 | Обновлено 07 января 2025, 13:41
589
0

С опытом игры в Европе. Карпаты отказались от трансфера вингера Шахтера

Марьян Швед львовскому клубу не нужен

07 января 2025, 13:39 | Обновлено 07 января 2025, 13:41
589
0
С опытом игры в Европе. Карпаты отказались от трансфера вингера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Марьян Швед не присоединится к львовским «Карпатам», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 27-летний футболист был предложен действующим чемпионом Украины для покупки, но львовский клуб отказался от трансфера. В текущем сезоне Марьян Швед сыграл всего в 4 матчах, проведя на поле суммарно 95 минут.

Швед имеет опыт выступлений в Европе: несколько сезонов в «Севилье» и ее дубле, «Селтике», и «Мехелене».

Ранее сообщалось о том, что Палкин поедет на переговоры по игроку сборной Украины.

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Марьян Швед трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов Шахтер Донецк Селтик Севилья Мехелен
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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