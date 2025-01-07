С опытом игры в Европе. Карпаты отказались от трансфера вингера Шахтера

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Марьян Швед не присоединится к львовским «Карпатам», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 27-летний футболист был предложен действующим чемпионом Украины для покупки, но львовский клуб отказался от трансфера. В текущем сезоне Марьян Швед сыграл всего в 4 матчах, проведя на поле суммарно 95 минут.

Швед имеет опыт выступлений в Европе: несколько сезонов в «Севилье» и ее дубле, «Селтике», и «Мехелене».

Ранее сообщалось о том, что Палкин поедет на переговоры по игроку сборной Украины.