С опытом игры в Европе. Карпаты отказались от трансфера вингера Шахтера
Марьян Швед львовскому клубу не нужен
Украинский вингер донецкого «Шахтера» Марьян Швед не присоединится к львовским «Карпатам», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 27-летний футболист был предложен действующим чемпионом Украины для покупки, но львовский клуб отказался от трансфера. В текущем сезоне Марьян Швед сыграл всего в 4 матчах, проведя на поле суммарно 95 минут.
Швед имеет опыт выступлений в Европе: несколько сезонов в «Севилье» и ее дубле, «Селтике», и «Мехелене».
Ранее сообщалось о том, что Палкин поедет на переговоры по игроку сборной Украины.
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