Милевский рассказал, почему не будет играть за медийную сборную Украины
Артем ответил Денису Олейнику
Бывший футболист сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский ответил Денису Олейнику, который ранее отреагировал на критику медийной сборной Украины.
Олейник: Владимирович, везу тебе макароны, как ты и просил. В следующий раз давай с нами, поможешь нам, покажешь уровень.
Милевский: Я невыездной. Спасибо за макароны, Викторович.
За сборную Украины выступали известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав были включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023 года. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.
Напомним, в первом туре чемпионата мира по медиафутболу UA Steel проиграли Турции (0:5). Поражение от Марокко стало роковым – Украина вылетела из турнира.
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