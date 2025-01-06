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06 января 2025, 20:30 | Обновлено 06 января 2025, 21:00
1042
1

Милевский рассказал, почему не будет играть за медийную сборную Украины

Артем ответил Денису Олейнику

06 января 2025, 20:30 | Обновлено 06 января 2025, 21:00
1042
1
Милевский рассказал, почему не будет играть за медийную сборную Украины
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский ответил Денису Олейнику, который ранее отреагировал на критику медийной сборной Украины.

Олейник: Владимирович, везу тебе макароны, как ты и просил. В следующий раз давай с нами, поможешь нам, покажешь уровень.

Милевский: Я невыездной. Спасибо за макароны, Викторович.

За сборную Украины выступали известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав были включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023 года. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Напомним, в первом туре чемпионата мира по медиафутболу UA Steel проиграли Турции (0:5). Поражение от Марокко стало роковым – Украина вылетела из турнира.

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Денис Олейник Артем Милевский Украина - Марокко UA Steel Kings World Cup медиафутбол
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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