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Англия
04 января 2025, 19:41 | Обновлено 04 января 2025, 20:22
1511
0

Известна оценка Забарного за украинское дерби против Миколенко в АПЛ

«Борнмут» сумел минимально одолеть «Эвертон»

04 января 2025, 19:41 | Обновлено 04 января 2025, 20:22
1511
0
Известна оценка Забарного за украинское дерби против Миколенко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полное игровое время получили украинцы Илья Забарный и Виталий Миколенко. Украинский защитник «Борнмута» получил от WhoScored оценку 7.3 балла, а фулбек «Эвертона» – 6.6 баллов.

Героем матча стал защитник «Борнмута» Милош Керкез, который получил от WhoScored самый высокий балл – 8.0.

Оценки матча Борнмут – Эвертон от WhoScored

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WhoScored Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный Борнмут - Эвертон оценки Милош Керкез
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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