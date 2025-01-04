Известна оценка Забарного за украинское дерби против Миколенко в АПЛ
«Борнмут» сумел минимально одолеть «Эвертон»
4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».
Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.
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Полное игровое время получили украинцы Илья Забарный и Виталий Миколенко. Украинский защитник «Борнмута» получил от WhoScored оценку 7.3 балла, а фулбек «Эвертона» – 6.6 баллов.
Героем матча стал защитник «Борнмута» Милош Керкез, который получил от WhoScored самый высокий балл – 8.0.
Оценки матча Борнмут – Эвертон от WhoScored
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