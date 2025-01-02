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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 23:12 | Обновлено 02 января 2025, 23:14
746
0

Команда с 15-го места УПЛ может остаться в элите на следующий сезон

«Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года

02 января 2025, 23:12 | Обновлено 02 января 2025, 23:14
746
0
Команда с 15-го места УПЛ может остаться в элите на следующий сезон
ФК Карпаты

Команда, которая займет 15 место в сезоне УПЛ 2024/25, может остаться в турнире и на следующий сезон, сообщает журналист Игорь Семйон.

Клуб, который финиширует на последнем, 16-м месте, гарантированно вылетает в Первую лигу. А вот команде, которая займет 15-м место, может выпасть шанс сохранить прописку в элите через плей-офф с третьим местом Первой лиги.

15 место УПЛ сыграет в плей-офф, если Рух финиширует в топ-14. Единственный вариант, при котором 15-е место УПЛ напрямую вылетит из турнира – это финиш Руха на 16-й или 15-й позиции турнирной таблицы УПЛ.

31 декабря клубы УПЛ «Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Карпаты Львов переходные матчи регламент УПЛ Игорь Семйон
Николай Степанов Источник: Telegram
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