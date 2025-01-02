Команда с 15-го места УПЛ может остаться в элите на следующий сезон

Команда, которая займет 15 место в сезоне УПЛ 2024/25, может остаться в турнире и на следующий сезон, сообщает журналист Игорь Семйон.

Клуб, который финиширует на последнем, 16-м месте, гарантированно вылетает в Первую лигу. А вот команде, которая займет 15-м место, может выпасть шанс сохранить прописку в элите через плей-офф с третьим местом Первой лиги.

15 место УПЛ сыграет в плей-офф, если Рух финиширует в топ-14. Единственный вариант, при котором 15-е место УПЛ напрямую вылетит из турнира – это финиш Руха на 16-й или 15-й позиции турнирной таблицы УПЛ.

31 декабря клубы УПЛ «Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года.