Есть в шорт-листах. Украинский защитник привлекает внимание польских клубов

Украинский защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба привлекает внимание польских клубов, сообщает Петр Слонка.

По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листах нескольких польских клубов, находящихся в нижней части турнирной таблицы.

Один из этих клубов сильно заинтересован в подписании Евгения, но в команде происходит замена иностранных игроков на польских. Для того, что бы украинец присоединился к этому клубу, команду должен покинуть один иностранец.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «Черноморец» сможет избавиться от трансферного бана.