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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 10:00 | Обновлено 02 января 2025, 10:01
728
1

Есть в шорт-листах. Украинский защитник привлекает внимание польских клубов

Евгений Скиба может покинуть одесский «Черноморец»

02 января 2025, 10:00 | Обновлено 02 января 2025, 10:01
728
1
Есть в шорт-листах. Украинский защитник привлекает внимание польских клубов
ФК Минай. Евгений Скиба

Украинский защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба привлекает внимание польских клубов, сообщает Петр Слонка.

По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листах нескольких польских клубов, находящихся в нижней части турнирной таблицы.

Один из этих клубов сильно заинтересован в подписании Евгения, но в команде происходит замена иностранных игроков на польских. Для того, что бы украинец присоединился к этому клубу, команду должен покинуть один иностранец.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «Черноморец» сможет избавиться от трансферного бана.

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Евгений Скиба Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу Петр Слонка
Данііл Киріяка Источник: Петр Слонка
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Александр Белогубко
когда уже напишут что Бабича уволили с ЧО
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