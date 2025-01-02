Есть в шорт-листах. Украинский защитник привлекает внимание польских клубов
Евгений Скиба может покинуть одесский «Черноморец»
Украинский защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба привлекает внимание польских клубов, сообщает Петр Слонка.
По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листах нескольких польских клубов, находящихся в нижней части турнирной таблицы.
Один из этих клубов сильно заинтересован в подписании Евгения, но в команде происходит замена иностранных игроков на польских. Для того, что бы украинец присоединился к этому клубу, команду должен покинуть один иностранец.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «Черноморец» сможет избавиться от трансферного бана.
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