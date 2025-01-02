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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 05:30 | Обновлено 02 января 2025, 05:39
251
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Рух может передать своих игроков Карпатам уже в январе»

По мнению эксперта, готовиться к следующему сезону нужно уже сейчас

02 января 2025, 05:30 | Обновлено 02 января 2025, 05:39
251
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Рух может передать своих игроков Карпатам уже в январе»
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кто, по его мнению, мог бы усилить «Карпаты» в случае объединения.

«В обороне – Алексей Сыч и Роман Дидик, в полузащите – Илья Квасница, в атаке – Игорь Краснопир. Рекомендовал бы еще Богдана Слюбика, но к нему проявляет интерес киевское «Динамо».

Хотя это объединение добавит забот УПЛ и ПФЛ. Ведь в элите не по спортивному принципу исчезнет «Рух», еще неизвестно, продолжит ли выступать второлиговый «Рух-2». Козловский отмечал, что на работе академии это не скажется, но непонятно, будут ли «Карпаты» помогать ему в этом финансово. Но то, что без работы останется целая группа тренеров — очевидно.

Поскольку после этого объединения Львов в следующем сезоне в УПЛ будут представлять только «Карпаты», «Рух» может передать землякам своих лучших игроков уже в январе», – прокомментировал Федорчук.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Олег Федорчук Украинская Премьер-лига Григорий Козловский Рух Львов инсайд Алексей Сыч Роман Дидык
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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