ФОТО. Одноклубник Довбика скоро станет отцом. Пытались всё скрыть

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала и его жена Ориана Сабатини готовятся впервые стать родителями.

Об этом пишет издание Corriere dello Sport.

Итальянская газета обратила внимание на то, что множество фанатов заметили любопытную деталь в новогоднем образе Орианы.

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Красавица одела более свободное платье, которое скрывает область живота – также болельщики подметили, что лицо жены Дибалы стало более округлым.

Ранее пара заявляла о своём желании создать полноценную семью:

«Мы хотели бы иметь детей, но я не могу сказать, сколько. Крестным отцом мы хотели бы иметь Паредеса», - сказала Ориана в одном из интервью.

Пауло Дибала является одноклубником Артема Довбика, и в матче против «Милана» они создали шедевр.