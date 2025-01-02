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02 января 2025, 04:14 | Обновлено 02 января 2025, 09:01
1186
0

ФОТО. Одноклубник Довбика скоро станет отцом. Пытались всё скрыть

Пауло Дибала готовится к новому этапу в жизни

02 января 2025, 04:14 | Обновлено 02 января 2025, 09:01
1186
0
ФОТО. Одноклубник Довбика скоро станет отцом. Пытались всё скрыть
Instagram. Пауло Дибала и Ориана Сабатини

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала и его жена Ориана Сабатини готовятся впервые стать родителями.

Об этом пишет издание Corriere dello Sport.

Итальянская газета обратила внимание на то, что множество фанатов заметили любопытную деталь в новогоднем образе Орианы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица одела более свободное платье, которое скрывает область живота – также болельщики подметили, что лицо жены Дибалы стало более округлым.

Ранее пара заявляла о своём желании создать полноценную семью:

«Мы хотели бы иметь детей, но я не могу сказать, сколько. Крестным отцом мы хотели бы иметь Паредеса», - сказала Ориана в одном из интервью.

Пауло Дибала является одноклубником Артема Довбика, и в матче против «Милана» они создали шедевр.

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Артем Діхтяренко Источник: Corriere dello Sport
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