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Англия
02 января 2025, 01:16 | Обновлено 02 января 2025, 01:36
219
0

Еще не все решено. Ливерпуль предложит контракт своему защитнику

Трент Александер-Арнольд все еще может остаться

02 января 2025, 01:16 | Обновлено 02 января 2025, 01:36
219
0
Еще не все решено. Ливерпуль предложит контракт своему защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в ближайшее время получит от клуба предложение нового контракта.

По информации Marca, руководство «Ливерпуля» планирует продлить соглашение с Трентом, однако не намерено удерживать игрока любой ценой.

Новое соглашение будет предусматривать несколько бонусов и лишь незначительное повышение заработной платы.

Испанское издание отмечает, что предложение «Ливерпуля» будет значительно скромнее по сравнению с тем, которое планирует сделать мадридский «Реал». Королевский клуб стремится подписать Александера-Арнольда на правах свободного агента летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» предлагал «Ливерпулю» 15 миллионов евро за трансфер игрока в зимнее трансферное окно, но мерсисайдцы отклонили это предложение.

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Олександр Сільченко Источник: Marca
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