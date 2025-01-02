Еще не все решено. Ливерпуль предложит контракт своему защитнику

26-летний английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в ближайшее время получит от клуба предложение нового контракта.

По информации Marca, руководство «Ливерпуля» планирует продлить соглашение с Трентом, однако не намерено удерживать игрока любой ценой.

Новое соглашение будет предусматривать несколько бонусов и лишь незначительное повышение заработной платы.

Испанское издание отмечает, что предложение «Ливерпуля» будет значительно скромнее по сравнению с тем, которое планирует сделать мадридский «Реал». Королевский клуб стремится подписать Александера-Арнольда на правах свободного агента летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» предлагал «Ливерпулю» 15 миллионов евро за трансфер игрока в зимнее трансферное окно, но мерсисайдцы отклонили это предложение.