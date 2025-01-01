ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил хавбека из Саудовской Аравии за 20 млн евро

Клуб французской Лиги 1 «Ренн» объявил о покупке 29-летнего центрального полузащитника саудовского «Аль-Насра» Секо Фофана.

С бретонцами Фофана подписал контракт до конца сезона-2028/29.

По неофициальной информации за ивуарийского футболиста «Ренн» заплатил 20 миллионов евро.

Фофана выступал за юношеские команды «Манчестер Сити», а также поиграл в Европе за «Удинезе», «Ланс», «Бастию» и «Фулхэм». Летом 2023 года хавбек за 25 миллионов евро перебрался из «Ланса» в «Аль-Наср», а весь минувший год на правах аренды отыграл за «Аль-Иттифак».