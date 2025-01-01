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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил хавбека из Саудовской Аравии за 20 млн евро
Франция
01 января 2025, 23:09 |
254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил хавбека из Саудовской Аравии за 20 млн евро

Секо Фофана возвращается играть в Европу

01 января 2025, 23:09 |
254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн купил хавбека из Саудовской Аравии за 20 млн евро
staderennais.com

Клуб французской Лиги 1 «Ренн» объявил о покупке 29-летнего центрального полузащитника саудовского «Аль-Насра» Секо Фофана.

С бретонцами Фофана подписал контракт до конца сезона-2028/29.

По неофициальной информации за ивуарийского футболиста «Ренн» заплатил 20 миллионов евро.

Фофана выступал за юношеские команды «Манчестер Сити», а также поиграл в Европе за «Удинезе», «Ланс», «Бастию» и «Фулхэм». Летом 2023 года хавбек за 25 миллионов евро перебрался из «Ланса» в «Аль-Наср», а весь минувший год на правах аренды отыграл за «Аль-Иттифак».

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Секо Фофана Ренн Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак трансферы Лиги 1 трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Ренн
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