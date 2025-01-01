Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику
Нагорняк в 1997 году был дисквалифицирован за применение бромантана
Экс-нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк является одним из отечественных футболистов, попавших в допинг-скандалы.
Именно поэтому для него хорошо знакома ситуация, в которой оказался вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик.
Нагорняк в 1997 году был дисквалифицирован на два года за прием запрещенного препарата – бромантана – после первого матча плей-офф ЧМ-1998 с Хорватией.
Сергей Нагорняк рассказал специально для Sport.ua:
– Известие о положительном результате допинг-теста Мудрика было неприятным. Очень жаль парня.
– Что бы ему посоветовали, учитывая опыт пребывания в похожей ситуации?
– Посоветовать мог бы только терпения и выдержки.
В ближайшее время ожидаются результаты допинг-пробы B Михаила Мудрика. Если они подтвердят наличие в организме мельдония, украинскому футболисту грозит дисквалификация на 4 года.
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