Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику

Экс-нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк является одним из отечественных футболистов, попавших в допинг-скандалы.

Именно поэтому для него хорошо знакома ситуация, в которой оказался вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик.

Нагорняк в 1997 году был дисквалифицирован на два года за прием запрещенного препарата – бромантана – после первого матча плей-офф ЧМ-1998 с Хорватией.

Сергей Нагорняк рассказал специально для Sport.ua:

– Известие о положительном результате допинг-теста Мудрика было неприятным. Очень жаль парня.

– Что бы ему посоветовали, учитывая опыт пребывания в похожей ситуации?

– Посоветовать мог бы только терпения и выдержки.

В ближайшее время ожидаются результаты допинг-пробы B Михаила Мудрика. Если они подтвердят наличие в организме мельдония, украинскому футболисту грозит дисквалификация на 4 года.