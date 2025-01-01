Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику
Англия
01 января 2025, 22:59 | Обновлено 01 января 2025, 23:02
663
0

Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику

Нагорняк в 1997 году был дисквалифицирован за применение бромантана

01 января 2025, 22:59 | Обновлено 01 января 2025, 23:02
663
0
Очень жаль парня, это была неприятная новость. Нагорняк дал совет Мудрику
Sport.ua

Экс-нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк является одним из отечественных футболистов, попавших в допинг-скандалы.

Именно поэтому для него хорошо знакома ситуация, в которой оказался вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик.

Нагорняк в 1997 году был дисквалифицирован на два года за прием запрещенного препарата – бромантана – после первого матча плей-офф ЧМ-1998 с Хорватией.

Сергей Нагорняк рассказал специально для Sport.ua:

– Известие о положительном результате допинг-теста Мудрика было неприятным. Очень жаль парня.

– Что бы ему посоветовали, учитывая опыт пребывания в похожей ситуации?

– Посоветовать мог бы только терпения и выдержки.

В ближайшее время ожидаются результаты допинг-пробы B Михаила Мудрика. Если они подтвердят наличие в организме мельдония, украинскому футболисту грозит дисквалификация на 4 года.

По теме:
Известна оценка Ярмолюка за фиаско против Арсенала в лондонском дерби
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси инсайд Сергей Нагорняк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?
Футбол | 01 января 2025, 22:24 1
Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?
Трансфер вингера сборной Украины сорвался из-за Шахтера. Сколько запросили?

Большую заинтересованность к Александру Зубкову проявлял турецкий Трабзонспор

Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Бокс | 01 января 2025, 03:50 1
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница

Эдди Хирн считает поединок ничейным

Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Футбол | 01.01.2025, 09:00
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Футбол | 01.01.2025, 12:29
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Футбол | 01.01.2025, 17:05
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Бразильский клуб отказался от идеи подписания форварда Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 5
Футбол
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 15
Бокс
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
01.01.2025, 09:47
Бокс
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
31.12.2024, 03:52 11
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
01.01.2025, 03:45 52
Футбол
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 6
Бокс
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем