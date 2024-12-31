Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА о битве за титул АПЛ: «Будем ждать ошибку Ливерпуля»
Англия
31 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 31 декабря 2024, 19:57
481
1

Микель АРТЕТА о битве за титул АПЛ: «Будем ждать ошибку Ливерпуля»

Тренер Арсенала намерен до конца сражаться за чемпионство

31 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 31 декабря 2024, 19:57
481
1
Микель АРТЕТА о битве за титул АПЛ: «Будем ждать ошибку Ливерпуля»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета верит, что лондонская команда продолжает участвовать в гонке за титул АПЛ, где главным конкурентом является «Ливерпуль».

«Мы будем работать ежедневно, чтобы добиться своей цели. Если конкурент выиграет все оставшиеся матчи, то мы лишь поздравим их с титулом чемпиона АПЛ и начнем готовиться к новому сезону. Но если они допустят ошибку, то мы будем рядом и используем ее».

«Догнать «Ливерпуль» – тут не все зависит от нас. Ждем ошибок, которыми нужно воспользоваться», – сказал Артета.

«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 9 очков.

По теме:
Уже в январе. Реал готовится оформить контракт с лидером Ливерпуля
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Сенсационный Ноттингем. Как выглядит таблица АПЛ перед окончанием 2024 года
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко Ливерпуль
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Футбол | 30 декабря 2024, 23:08 4
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца

Андрей планирует сменить команду

ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Футбол | 31 декабря 2024, 17:15 39
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются

Во Львове будет один клуб УПЛ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Футбол | 31.12.2024, 07:49
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Роман ВАНТУХ: «Бартулович не загоняет нас в рамки»
Футбол | 31.12.2024, 19:48
Роман ВАНТУХ: «Бартулович не загоняет нас в рамки»
Роман ВАНТУХ: «Бартулович не загоняет нас в рамки»
Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
Футбол | 31.12.2024, 13:55
Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Коментатор
Не дочекаєтесь.
А ще і самі можете теж помилок наприпускатись.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52 1
Бокс
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
31.12.2024, 09:08 9
Футбол
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет во всемирно известный клуб
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет во всемирно известный клуб
30.12.2024, 18:29 3
Футбол
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46 1
Бокс
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 4
Бокс
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
30.12.2024, 10:56 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
31.12.2024, 03:52 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем