Микель АРТЕТА о битве за титул АПЛ: «Будем ждать ошибку Ливерпуля»

Наставник «Арсенала» Микель Артета верит, что лондонская команда продолжает участвовать в гонке за титул АПЛ, где главным конкурентом является «Ливерпуль».

«Мы будем работать ежедневно, чтобы добиться своей цели. Если конкурент выиграет все оставшиеся матчи, то мы лишь поздравим их с титулом чемпиона АПЛ и начнем готовиться к новому сезону. Но если они допустят ошибку, то мы будем рядом и используем ее».

«Догнать «Ливерпуль» – тут не все зависит от нас. Ждем ошибок, которыми нужно воспользоваться», – сказал Артета.

«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 9 очков.